قواعد جدید برای خرید شمش طلا

مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ابلاغ شیوه‌نامه جدید، جزئیات خرید و فروش شمش طلا را مشخص کرد
کد خبر: ۱۳۳۳۷۷۳
403 بازدید
قواعد جدید برای خرید شمش طلا

به گزارش تابناک به نقل از مهر، طبق شیوه‌نامه شماره ۷ مورخ ۳ خردادماه ۱۴۰۴، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده‌فروشان طلای آب‌شده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند و متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیه‌های طلا و جواهر صادر می‌شوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند.

علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تأیید بانک مرکزی می‌تواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. هر بانک برای شرکت در هر جلسه حراج، باید مجوز لازم و در تعداد معین و مشخص را از بانک مرکزی اخذ کند و مجوز کلی برای خرید نامحدود ندارد.

متقاضی خرید شمش طلا جهت شرکت در حراج باید مدارک لازم را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه دهد. این مدارک شامل اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرم شماره ۱۱ و ۱۲)، اصل کارت ملی، اصل پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور، اصل فیش بانکی واریز وجه‌الضمان، اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران و آخرین آگهی روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی است.

حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت می‌گیرد. متقاضیان خرید (سه گروه اول به‌جز بانک عامل) می‌توانند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خریداری کنند. سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی صرفاً پنج قطعه شمش طلای استاندارد است. در حراج عمده نیز، این گروه‌ها مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش طلای استاندارد هستند؛ هر بسته شامل پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است. سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود.

بر اساس دستورالعمل مرکز مبادله ایران، به ازای هر هفته تقویمی، هر خریدار می‌تواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا خریداری کند که ۲۰ قطعه آن در تالار عمده معاملات و پنج قطعه در حراج خرد است. کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برای هر طرف شرکت‌کننده، دو در هزار ارزش معامله (۰.۲ درصد) تعیین شده و معاملات به روش حراج حضوری و به‌صورت نقد انجام می‌شود.

روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال جاری، یکصد و بیست و نهمین جلسه حراج شمش طلا برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰‌میلیارد ریال (یک‌میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۹مهرماه، در یکصد و بیست و نهمین حراج این مرکز شرکت کنند.

