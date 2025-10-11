واکنش دولت به اخبار پیرامون قیمت بنزین

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u062f\u0639\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u200e\u0628\u0646\u0632\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u06a9\u0630\u06cc\u0628 \u0648 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u00ab\u062f\u0648\u0644\u062a \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0631\u062e \u0628\u0646\u0632\u06cc\u0646 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f!\u00bb