کشف مزرعه بزرگ ماینر در بوکان توسط اطلاعات سپاه

پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوکان با هماهنگی دستگاه قضایی موفق به کشف و ضبط مزرعه بزرگ ماینر در یکی از مناطق شهری بوکان شدند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان با هماهنگی دستگاه قضائی موفق به کشف و ضبط مزرعه بزرگ ماینر در یکی از مناطق شهری بوکان شدند.

با توجه به قطعی مکرر برق و نارضایتی عمومی مردم از وضعیت موجود در سطح شهرستان بوکان پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه بوکان با همکاری اداره برق و تعزیرات حکومتی موفق به شناسایی، کشف و ضبط مزرعه بزرگ ماینر در یکی از محلات سطح شهر بوکان شده‌اند.

برابر گفته کارشناسان، میزان مصرف برق این مزرعه ماینر با مصرف برق بیش از ۱۸۰ خانوار برابری می‌کند.

این اقدام در راستای جلوگیری از ناترازی‌های انرژی (برق) در شهرستان که باعث مختل نمودن برق مصرفی خانوارهای شهرستان شده بود صورت گرفت.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شماره گویای (۱۱۴) به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در حوزه‌های مختلف است.

 

آذربایجان غربی بوکان ماینر استخراج رمزارز مصرف برق ناترازی خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
