گسترش درگیری طالبان افغانستان و ارتش پاکستان به ۷ ایالت؛ ادعای سقوط ۲ پست نظامی پاکستان

منابع افغانستانی شب گذشته از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت این کشور خبر داده بودند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، منابع خبری از آغاز درگیری میان نیرو‌های دولت موقت افغانستان با نیرو‌های پاکستانی خبر می‌دهند.

بر این اساس، نظامیان دولت موقت افغانستان به پاسگاه‌های نظامی پاکستان در نزدیکی مرز دو کشور در ولایت‌های ننگرهار و کنر حمله ور شده‌اند.

این عملیات به عنوان پاسخی به حمله هوایی اخیر پاکستان به کابل رسانه‌ای شده است.

منابع آگاه در کابل اعلام کردند که ۲ پست نظامی پاکستانی در خط فرضی دیورند در شهرستان بهرابچه ولایت هلمند سقوط کرده است.

یک منبع وزارت دفاع دولت موقت افغانستان به الجزیره گفت: نیرو‌های ما در ۷ ایالت مرزی با نیرو‌های پاکستانی درگیر هستند.

برخی منابع در افغانستان ادعا کردند که نیرو‌های پاکستانی در برخی مناطق مواضع خود را ترک کرده و عقب نشینی کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه، به نقل از دولت موقت افغانستان اعلام کرد: درگیری‌های خشونت آمیز در مرز میان افغانستان و پاکستان آغاز شده است.

در حملات روز جمعه 18 مهر نیز دست‌کم ۱۱ نظامی پاکستانی در درگیری با افراد مسلح در مرز افغانستان کشته شده بودند.

بر اساس گزارش رسانه ها، گروهک اتحاد المجاهدین وابسته به گروه تروریستی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود.

این حملات که شامل یک حمله انتحاری به یک مدرسه آموزش پلیس نیز می‌شد، روز جمعه در چند منطقه از استان خیبر پختونخوا که با افغانستان مرز مشترک دارد، انجام شد.

این حملات ساعاتی پس از آن رخ داد که دولت طالبان افغانستان، پاکستان را به نقض قلمرو حاکمیتی کابل متهم کرد؛ یک روز پس از آن که دو انفجار در پایتخت این کشور شنیده شد.

منابع افغانستانی شب گذشته (جمعه ۱۸ مهر) از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت این کشور خبر داده بودند.

دولت افغانستان اعلام کرد که پاکستان با نقض حریم هوایی این کشور، یک بازار را بمباران و کابل را هدف تجاوز قرار داده است.

«حامد کرزای» رئیس جمهور سابق افغانستان طی پیامی، حمله هوایی ‎پاکستان به کابل و ولایات ‎پکتیکا، ‎خوست و ننگرهار را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، نقض حاکمیت و تجاوز به حریم افغانستان دانسته آن را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به انفجار‌های شب گذشته در کابل و چند نقطه دیگر در افغانستان بدون تایید یا تکذیب هرگونه مداخله کشورش در این حوادث، خواستار اقدام کابل علیه عناصر تروریستی شد.