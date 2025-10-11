En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

گسترش درگیری طالبان افغانستان و ارتش پاکستان به ۷ ایالت؛ ادعای سقوط ۲ پست نظامی پاکستان

نیرو‌های طالبان افغانستان با نظامیان پاکستان در ۷ ایالت درگیر شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۵۶
| |
5 بازدید

گسترش درگیری طالبان افغانستان و ارتش پاکستان به ۷ ایالت؛ ادعای سقوط ۲ پست نظامی پاکستان

منابع افغانستانی شب گذشته از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت این کشور خبر داده بودند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، منابع خبری از آغاز درگیری میان نیرو‌های دولت موقت افغانستان با نیرو‌های پاکستانی خبر می‌دهند.

بر این اساس، نظامیان دولت موقت افغانستان به پاسگاه‌های نظامی پاکستان در نزدیکی مرز دو کشور در ولایت‌های ننگرهار و کنر حمله ور شده‌اند.

این عملیات به عنوان پاسخی به حمله هوایی اخیر پاکستان به کابل رسانه‌ای شده است.

منابع آگاه در کابل اعلام کردند که ۲ پست نظامی پاکستانی در خط فرضی دیورند در شهرستان بهرابچه ولایت هلمند سقوط کرده است.

یک منبع وزارت دفاع دولت موقت افغانستان به الجزیره گفت: نیرو‌های ما در ۷ ایالت مرزی با نیرو‌های پاکستانی درگیر هستند.

برخی منابع در افغانستان ادعا کردند که نیرو‌های پاکستانی در برخی مناطق مواضع خود را ترک کرده و عقب نشینی کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه، به نقل از دولت موقت افغانستان اعلام کرد: درگیری‌های خشونت آمیز در مرز میان افغانستان و پاکستان آغاز شده است.

در حملات روز جمعه 18 مهر نیز دست‌کم ۱۱ نظامی پاکستانی در درگیری با افراد مسلح در مرز افغانستان کشته شده بودند.

بر اساس گزارش رسانه ها، گروهک اتحاد المجاهدین وابسته به گروه تروریستی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود.

این حملات که شامل یک حمله انتحاری به یک مدرسه آموزش پلیس نیز می‌شد، روز جمعه در چند منطقه از استان خیبر پختونخوا که با افغانستان مرز مشترک دارد، انجام شد.

این حملات ساعاتی پس از آن رخ داد که دولت طالبان افغانستان، پاکستان را به نقض قلمرو حاکمیتی کابل متهم کرد؛ یک روز پس از آن که دو انفجار در پایتخت این کشور شنیده شد.

منابع افغانستانی شب گذشته (جمعه ۱۸ مهر) از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت این کشور خبر داده بودند.

دولت افغانستان اعلام کرد که پاکستان با نقض حریم هوایی این کشور، یک بازار را بمباران و کابل را هدف تجاوز قرار داده است.

«حامد کرزای» رئیس جمهور سابق افغانستان طی پیامی، حمله هوایی ‎پاکستان به کابل و ولایات ‎پکتیکا، ‎خوست و ننگرهار را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، نقض حاکمیت و تجاوز به حریم افغانستان دانسته آن را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به انفجار‌های شب گذشته در کابل و چند نقطه دیگر در افغانستان بدون تایید یا تکذیب هرگونه مداخله کشورش در این حوادث، خواستار اقدام کابل علیه عناصر تروریستی شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طالبان افغانستان پاکستان خط دیورند طالبان پاکستان
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حرکت عناصر طالبان به سمت پاکستان برای جنگ!
کشته شدن ۶ سرباز پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان
تشدید درگیری مرزی افغانستان و پاکستان؛ ۱۹ پاکستانی و ۵ افغانستانی کشته شدند
کشته شدن ۸ نفر از طالبان در درگیری با مرزبانان پاکستان
ظهور«چهره‌های جدید»در دولت آینده افغانستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ayC
tabnak.ir/005ayC