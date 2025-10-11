En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بانک رفاه کارگران از رونق تولید در بخش معدن حمایت می کند

دکتر اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی بازدید و در گفت و گو با مدیران عالی تعدادی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، برخی از ابزارها و محصولات نوین این بانک را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۳۷
| |
178 بازدید
 

بانک رفاه کارگران از رونق تولید در بخش معدن حمایت می کند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی در حاشیه این نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: بخش معدن یکی از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اثربخش ایران است و خوشبختانه کشور در فلزات پایه و گران بها از ظرفیت های معدنی ارزشمندی برخوردار است.

وی افزود: اگر به ظرفیت‌های معدنی کشور توجه بیشتری شود بدون شک می‌تواند در افزایش تولید ناخالص داخلی بسیار موثر باشد.  

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با شرکت‌های معدنی خبر داد و گفت: تامین مالی ارزی و ریالی طرح های توسعه‌ای و سرمایه در گردش این شرکت‌ها از سوی بانک رفاه امکان پذیر و ابزارهای نوین تامین مالی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص برای این منظور پیش بینی شده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های معدنی تولیدکننده تجهیزات و یا در کارخانه های معدنی فعالیت دارند که آمادگی داریم از این شرکت‌ها و خریداران آنها حمایت کنیم و یاریگرشان در مسیر توسعه باشیم. 

دکتر للـه‌گانی در پایان با بیان اینکه بانک رفاه کارگران حامی بخش معدن کشور است خاطرنشان کرد: بانک با هدف حمایت از شرکت‌های معدنی از طریق برپایی غرفه، حضور فعالی در این نمایشگاه دارد و سعی می‌کنیم راهکارهای بانکی را در اختیار شرکت ها قرار دهیم تا از این طریق مشکلات شان برطرف و کسب و کارشان رونق پیدا کند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک رفاه نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005axt
tabnak.ir/005axt