دکتر للـه گانی خبر داد

آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان گیلان

دکتر اسماعیل للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نشست مشترک با روسای اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن و فعالان اقتصادی استان گیلان ضمن تشریح برخی از ابزارها و محصولات نوین تامین مالی این بانک، از آمادگی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۳۶
| |
181 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه گانی در این نشست که امروز چهارشنبه پانزدهم مهرماه انجام شد، گفت: بانک رفاه کارگران در حال حاضر از جمله بانک های پیشرو شبکه بانکی در حمایت از رونق تولید و اشتغال زایی محسوب می‌شود و با ظرفیت‌های سرمایه‌ای که در اختیار دارد می‌تواند همیار مناسبی برای بنگاه‌های اقتصادی در مسیر توسعه باشد.  

وی افزود: بانک رفاه کارگران با در اختیار داشتن بسته‌ای جامع از خدمات تسهیلاتی، اعتباری، حمایتی، ارزی، سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات، بیمه‌ای و… آمادگی دارد همکاری‌های متقابل خود با فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی را گسترش دهد.

دکتر للـه گانی تاکید کرد: بانک رفاه کارگران می تواند درقالب توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی نسبت به تامین مالی (ارزی و ریالی) پروژه های توسعه‌ای آنها اقدام ‌کند.

وی با تاکید بر استفاده تجمیعی از ابزارهای تسهیلاتی و تعهداتی از سوی بنگاه های اقتصادی گفت: امروزه ابزارهای تامین مالی بسیار متنوع است و صرفا تسهیلات نیست. استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات باعث شده ابزارهای نوینی در صنعت بانکداری معرفی شوند.

وی افزود: اوراق گواهی سپرده خاص از جمله این ابزارها است که به ابتکار بانک رفاه طراحی و برای اولین بار در شبکه بانکی از سوی این بانک اجرایی شده است. تاکنون بیش از 80 همت تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق این ابزار انجام شده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: استان گیلان می تواند از این ابزار در راستای توسعه بنگاه های اقتصادی استفاده کند؛ این ابزار در برخی از استان ها توانسته رونق بسیار خوبی برای شرکت ها به همراه داشته باشد.

وی به «کارت رفاهی مبتنی بر اوراق گام» اشاره کرد و این خدمت را یکی دیگر از ابزارهای نوین بانک رفاه کارگران برشمرد و گفت: آمادگی داریم با هدف توسعه بازار فروش محصولات شرکت ها و حمایت از معیشت خانوارها، نسبت به صدور این کارت تا سقف 500 میلیون تومان برای متقاضیان اقدام کنیم. این کارت صرفا برای خرید کالا استفاده می شود و کارمزد آن 5.25 درصد با بازپرداخت 24 ماهه است. 

دکتر للـه گانی به برات الکترونیک اشاره و آن را یکی از ابزارهای اثربخش در زنجیره تولید برشمرد و گفت: این خدمت یک ابزار کارآمد تامین مالی زنجیره تامین برای بنگاه‌های مولد اقتصادی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توان سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را بدون آثار تورمی تامین کرد. این ابزار سبب رفع موانع پولی رونق تولید و هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار می‌شود. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان از سامانه رفاه کار، خدمات ارزی، سامانه بتا و فاکتورینگ به عنوان برخی دیگر از محصولات و ابزارهای حمایتی این بانک نام برد و تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با استفاده از این ابزارها حمایت های موثری از رونق تولید در استان گیلان داشته باشیم و همراه واحدهای تولیدی در مسیر توسعه اشتغال گام برداریم.

مهندس مصباحی، معاون اقتصادی استانداری گیلان نیز در این جلسه گفت: دکتر للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران اشراف کامل به ظرفیت‌های استان گیلان دارند و این مهم می تواند در شکوفایی این ظرفیت ها بسیار اثربخش باشد.

مهندس نظری، رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان نیز در این نشست گفت: حمایت‌های بانک رفاه کارگران از بنگاه‌های اقتصادی استان در سال‌های اخیر افزایش چشم گیری داشته است و امید داریم با توسعه این حمایت‌ ها، مشکلات فعالان اقتصادی استان کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان افزود: بزرگ ترین دغدغه فعلی فعالان اقتصادی استان، تامین مالی است و در راستای رفع این دغدغه نتوانسته ایم از ظرفیت ابزارهایی مانند اوراق گام، فاکتورینگ و برات الکترونیک به خوبی استفاده کنیم.

مهندس پورعلی، رئیس خانه صنعت و معدن استان گیلان نیز در این جلسه گفت: یکی از مشکلات اصلی واحدهای اقتصادی استان کمبود نقدینگی است و اگرچه در سال‌های اخیر با حمایت بانک رفاه کارگران شرایط بهتر شده است، اما همچنان یکی از موانع اصلی توسعه فعالیت ها محسوب می شود.

مهندس پورعلی ادامه داد: صاحبان کسب و کارهای استان انتظار دارند بانک‌ها در راستای رفع چالش ها به آنها راهکار ارائه دهند و مشاور آنها در مسیر توسعه باشند.

گفتنی است، در ادامه این نشست فعالان اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی و صاحبان کسب و کارها به بیان مسائل و چالش‌های خود پرداختند و خواستار توسعه همکاری های متقابل با بانک رفاه کارگران و استفاده از ظرفیت های این بانک به منظور رفع موانع توسعه‌ای و گسترش فعالیت‌ها شدند.

بانک رفاه کارگران استان گیلان بنگاه‌های اقتصادی
