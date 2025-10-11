En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بایدن: در آمریکا می‌گویند زلنسکی روی مخ است

به گفته‌ دبیرکل سابق ناتو، اصرار زلنسکی بر عضویت اوکراین در این ائتلاف، در سال ۲۰۲۳ خشم بایدن را برانگیخت.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۳۵
| |
317 بازدید
بایدن: در آمریکا می‌گویند زلنسکی روی مخ است

به گزارش فارس، دبیرکل سابق ناتو ینس استولتنبرگ در کتاب خاطراتش با عنوان «در دوران مسئولیت من: رهبری ناتو در زمان جنگ» می‌گوید در ژوئن ۲۰۲۳ و در جریان نشست ناتو، اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین، رئیس‌جمهور وقت آمریکا را عصبانی کرد. به گفته استولتنبرگ، زلنسکی پیش از این نشست، خواستار گنجاندن عباراتی روشن و بدون ابهام در سند نهایی درباره‌ چشم‌انداز عضویت کشورش در ناتو شد که عصبانیت جو بایدن را در پی داشت.

استولتنبرگ گفت که «در پیش‌نویس قطعنامه نوشتیم زمانی که کشورهای عضو ناتو به توافق برسند و شرایط لازم فراهم شود، از اوکراین برای عضویت در ائتلاف دعوت خواهد شد»؛ مواردی که به گفته او، از پیش با طرف اوکراینی هماهنگ شده بود، اما زلنسکی در مسیر پایتخت لیتوانی ویلنیوس برای شرکت در نشست، در حساب توییتری خود (ایکس فعلی) پستی منتشر و به‌شدت از ناتو انتقاد کرد.

او تصمیم ناتو را که نه جدول زمانی مشخصی برای دعوت از اوکراین و نه برای عضویت آن ارائه کرده بود، «مسخره» خواند که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد.

به گفته دبیرکل سابق ناتو، آمریکایی‌ها از این رفتار برآشفته شدند و حتی آماده بودند که تمام بخش‌های مربوط به حمایت از اوکراین را از متن حذف کنند.استولتنبرگ گفت که بایدن که کنار من پشت میز بزرگی نشسته بود، خم شد و گفت «همانطور که در آمریکا می‌گوییم او روی مخ است».

استولتنبرگ در ادامه توضیح داد که تعیین مرز کمک‌ها برای ناتو دشوار بود و ائتلاف نگران عبور از خط قرمز پوتین بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استولتنبرگ ناتو آمریکا زلنسکی اوکراین روسیه جنگ اوکراین خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افشاگری مرکل علیه اقدام لهستان درباره روسیه
بودجه یک تریلیون دلاری پنتاگون از سنا گذشت
هشدار کرملین به اروپا درباره مصادره دارایی‌های روسیه
اتحادیه اروپا سفر دیپلمات‌های روس را محدود می‌کند
پوتین: ارتش اوکراین در حال عقب‌نشینی است
روسیه: اروپا و ناتو شریک حملات هسته‌ای اوکراین
پوتین: جنگ اوکراین اتفاق نمی‌افتاد اگر ...
اوکراین: چین اطلاعات جاسوسی به روسیه می‌دهد
آیا پوتین و زلنسکی، ترامپ را برای نوبل می‌خواهند؟
استولتنبرگ: جنگ اوکراین دشوارتر از انتظارات بوده است
دفاع ناتو از عملیات برون مرزی اوکراین علیه روسیه
پرواز مشترک بریتانیا و آمریکا تا مرز روسیه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005axr
tabnak.ir/005axr