به گزارش فارس، دبیرکل سابق ناتو ینس استولتنبرگ در کتاب خاطراتش با عنوان «در دوران مسئولیت من: رهبری ناتو در زمان جنگ» میگوید در ژوئن ۲۰۲۳ و در جریان نشست ناتو، اظهارات رئیسجمهور اوکراین، رئیسجمهور وقت آمریکا را عصبانی کرد. به گفته استولتنبرگ، زلنسکی پیش از این نشست، خواستار گنجاندن عباراتی روشن و بدون ابهام در سند نهایی درباره چشمانداز عضویت کشورش در ناتو شد که عصبانیت جو بایدن را در پی داشت.
استولتنبرگ گفت که «در پیشنویس قطعنامه نوشتیم زمانی که کشورهای عضو ناتو به توافق برسند و شرایط لازم فراهم شود، از اوکراین برای عضویت در ائتلاف دعوت خواهد شد»؛ مواردی که به گفته او، از پیش با طرف اوکراینی هماهنگ شده بود، اما زلنسکی در مسیر پایتخت لیتوانی ویلنیوس برای شرکت در نشست، در حساب توییتری خود (ایکس فعلی) پستی منتشر و بهشدت از ناتو انتقاد کرد.
او تصمیم ناتو را که نه جدول زمانی مشخصی برای دعوت از اوکراین و نه برای عضویت آن ارائه کرده بود، «مسخره» خواند که به سرعت در شبکههای اجتماعی پخش شد.
به گفته دبیرکل سابق ناتو، آمریکاییها از این رفتار برآشفته شدند و حتی آماده بودند که تمام بخشهای مربوط به حمایت از اوکراین را از متن حذف کنند.استولتنبرگ گفت که بایدن که کنار من پشت میز بزرگی نشسته بود، خم شد و گفت «همانطور که در آمریکا میگوییم او روی مخ است».
استولتنبرگ در ادامه توضیح داد که تعیین مرز کمکها برای ناتو دشوار بود و ائتلاف نگران عبور از خط قرمز پوتین بود.