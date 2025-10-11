عملکرد سازمان بازرسی در پرونده چای دبش

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، خدائیان در آئین گرامیداشت چهلوچهارمین سالروز تأسیس این سازمان که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک این روز به همه کارکنان سازمان بازرسی، اظهار کرد: سالروز تأسیس سازمان بازرسی فرصتی برای بازنگری در عملکرد گذشته و ارزیابی میزان تحقق اهداف قانونی است، همچنین این روز، زمانی مناسب برای ترسیم آینده و برنامهریزی دقیقتر در مسیر تحقق اهداف پیشبینیشده در قانون است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جایگاه قانونی و حاکمیتی این نهاد نظارتی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی نهادی برخاسته از قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد.
وی با اشاره به فلسفه پیشبینی این نهاد نظارتی در قانون اساسی افزود: خبرگان قانون اساسی، سازمان بازرسی را برای ارتقای سلامت اداری، پاسخگو کردن کارگزاران و تضمین مبارزه با فساد تأسیس کردند.
خدائیان خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور اجرای عدالت است؛ عدالتی که ابعاد گوناگون قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد و تحقق این عدالت، در گرو نظارت بر اجرای صحیح قانون است.
وی تصریح کرد: از منظر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، آنجا که قانون اجرا میشود عدالت است و آنجا که قانون تعطیل میشود، ظلم است. مقام معظم رهبری نیز قانونگرایی را شاخصه اصلی عدالت میدانند و سازمان بازرسی با همین رویکرد، گسترش فرهنگ قانونگرایی و نظارت مؤثر بر اجرای قانون را مأموریت محوری خود قرار داده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکردهای جدید سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی گفت: در این دوره، چند محور اساسی را در دستور کار قرار دادهایم و معتقدیم سازمان بازرسی باید فناور، دانشپایه و مردممحور باشد.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از فناوری در فرآیندهای نظارتی افزود: در مسیر تحول و تعالی، نظارت را به سمت نظارت هوشمند سوق دادهایم. رشد شتابان فناوری اطلاعات، همه دستگاهها را ناگزیر از حرکت بهسوی فرآیندهای سیستمی، الکترونیکی و هوشمند کرده است و دیگر نمیتوان با روشهای سنتی، بر دستگاهها نظارت مؤثر داشت.
خدائیان تصریح کرد: بر این اساس، زیرساختهای فناوری سازمان بازرسی تکمیل و سامانههای نظارتی هوشمند و بهروز طراحی و پیادهسازی شدهاند تا بازرسیها در مسیر تحول دیجیتال و هوشمندسازی قرار گیرند.
وی در ادامه، مردمپایه بودن سازمان بازرسی را یکی دیگر از رویکردهای اساسی دانست و افزود: بهترین ناظران، مردم هستند و ظرفیت مردمی نظارت در جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است و هرجا از این ظرفیت بهره گرفتهایم، موفق بودهایم.
رئیس سازمان بازرسی افزود: در همین راستا، موضوع حمایت از گزارشگران فساد بهصورت جدی پیگیری شد تا هم قانون آن به تصویب برسد و هم آئیننامه اجرایی آن نهایی شود. دستورالعمل پرداخت پاداش به گزارشگران نیز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و سامانه ثبت گزارشهای فساد نیز فعال است؛ بهگونهای که مردم میتوانند از طریق این سامانه، گزارشهای خود را ثبت و روند پیگیری آن را مشاهده کنند.
خدائیان در ادامه با اشاره به رویکرد دانشپایهسازی در سازمان گفت: وظایف سازمان بازرسی بسیار گسترده است و موفقیت در انجام این مسئولیت خطیر، نیازمند بهرهگیری از آخرین یافتههای علمی و پژوهشی است.
وی افزود: در همین راستا، مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد تقویت شده و همکاریهای علمی و تحقیقاتی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور گسترش یافته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: مجوز انتشارات تخصصی سازمان بازرسی کل کشور اخذ و تاکنون بیش از ۸۰ عنوان کتاب تخصصی در حوزه بازرسی، نظارت و پیشگیری از فساد منتشر شده است. همچنین مجله علمی سازمان راهاندازی و تاکنون دو شماره از آن منتشر شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، فصلنامه «تجارب ملل» با رویکرد مطالعات تطبیقی در حوزه مبارزه با فساد راهاندازی شده و تاکنون ۱۴ تفاهمنامه همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی از جمله دانشگاه تهران، علم و صنعت، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، دفاع ملی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان منعقد شده است.
وی با اشاره به محور دیگر فعالیتهای سازمان گفت: شفافیت و مدیریت تعارض منافع از ارکان سند تحول سازمان است و به صورت جدی دنبال میشود. مبارزه مؤثر با فساد تنها در سایه شفافیت تحقق مییابد و این امر زمانی نهادینه میشود که به مطالبهای مردمی بدل گردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در همین راستا، نخستین همایش ملی شفافیت با حضور سران قوا در سال ۱۴۰۱ برگزار و دبیرخانه دائمی شفافیت در سازمان بازرسی راهاندازی و در آذرماه امسال نیز جشنواره شفافیت و رفع موقیعتهای تعارض منافع برگزار و دستگاههای برتر در این زمینه معرفی خواهند شد.
وی تصریح کرد: در این دوره، تمرکز ما صرفاً بر برخورد با مفسدان نبوده، بلکه پیشگیری از بروز فساد در اولویت قرار گرفته است. در همین زمینه گلوگاههای فساد شناسایی و راهکارهای مقابله با آن به دستگاهها ابلاغ شده و تاکنون حدود ۵۰ گلوگاه فساد در دستگاههای مختلف اصلاح یا رفع شده است.
خدائیان در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه، قرارگاه حمایت از تولید و قانونی جوانی جمعیت و کارگروه حمایت از شرکتهای دانشبنیان تشکیل و بر اجرای سیاستهای کلی نظام نیز با جدیت نظارت میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی دیگر از رویکردهای سازمان، گسترش حضور میدانی بازرسان در میان مردم و دستگاههای اجرایی است. بازرسان سازمان بازرسی به صورت محسوس و نامحسوس در دستگاهها حضور دارند و از طریق گفتوگو با مردم و مراجعان، بر نحوه ارائه خدمات و رعایت قانون نظارت میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: سازمان بازرسی همواره بر استقلال، بیطرفی و اخلاقمداری پایبند است.
رئیس سازمان بازرسی افزود: همکاران باید رعایت موازین اخلاقی در رفتار، بی طرفی در قضاوت و التزام به قانون در نظارت را سرلوحه کار خود قرار دهند.
خدائیان افزود: هر اقدام این سازمان باید بر مدار قانون و به دور از هرگونه فشار یا تأثیرپذیری سیاسی انجام شود. خروج از بیطرفی، اعتماد عمومی را خدشهدار میکند و سازمان بازرسی موظف است بدون تبعیض و با اتکا به قانون، در برابر هر نوع فساد ایستادگی کند.
وی با اشاره به برخی چالشها در مسیر نظارت گفت: متأسفانه هنوز فرهنگ نظارتپذیری در میان برخی مدیران نهادینه نشده است و برخلاف برخی ادعاها مبنی بر اینکه سازمان بازرسی جسارت را از مدیران میگیرد، این نهاد نظارتی تنها در جایی ورود میکند که تخلف یا بیقانونی مشاهده شود و هیچگاه مانع فعالیتهای قانونی مدیران و دستگاهها نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: اگر در نقطهای از کشور خلاف قانون یا فسادی رخ دهد، وظیفه ماست که فوراً ورود کرده و بهعنوان عالیترین دستگاه نظارتی کشور مسئول هستیم تا با اجرای قانون، از بروز بیعدالتی و فساد جلوگیری کنیم.
خدائیان با اشاره به عزم جدی این نهاد در برخورد با فساد اظهار کرد: متأسفانه با وجود هشدارها و تذکرات مکرر سازمان، برخی افراد همچنان مرتکب فساد میشوند که در چنین مواردی، هیچگونه گذشتی وجود ندارد.
وی افزود: در دوره اخیر، پروندههای مهمی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده و به نتیجه رسیده است که برخی از آنها در تاریخ سازمان بیسابقه بودهاند؛ از جمله پرونده موسوم به «فساد چای دبش» که با پیگیری جدی سازمان به سرانجام رسید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با فساد هیچگونه تبعیض و خط قرمزی ندارد. هرجا که تخلف یا فسادی مشاهده شود، بدون ملاحظه و در چارچوب قانون با آن برخورد و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال میشود.