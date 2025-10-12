En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک عامل موثر در کاهش چربی‌های احشایی

چربی احشایی نوعی چربی بدن است که در اطراف اندام‌های داخلی مانند کبد، معده، روده‌ها و حتی قلب تجمع می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۱۵
| |
222 بازدید
یک عامل موثر در کاهش چربی‌های احشایی

به گزارش ایسنا، چربی احشایی در عمق حفره شکمی قرار دارد و برخلاف چربی زیرجلدی که زیر پوست قرار دارد و می‌توان آن را با دست لمس کرد، این نوع از چربی اندام‌های داخلی مانند کبد و روده‌ها را در برمی‌گیرد.

در شرایط عادی، این چربی به عنوان یک منبع ذخیره انرژی و محافظ برای اندام‌های داخلی عمل می‌کند.

با این حال چربی احشاییِ بیش از حد، می‌تواند برای سلامتی شما خطرناک باشد. این چربی‌های احشایی ترکیباتی التهابی آزاد می‌کنند که می‌توانند سلامتی بدن را مختل کنند و در طول زمان، خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی، سندرم متابولیک و سایر مشکلات را افزایش دهند.

نتایج تازه پژوهش‌های تغذیه‌ای نشان می‌دهد که تغییر نوع کربوهیدرات‌های مصرفی می‌تواند در کاهش چربی‌های احشایی نقش قابل‌توجهی ایفا کند. به طوری که جایگزینی کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده با انواع پیچیده و سرشار از فیبر مثل جو دوسر، کینوآ، عدس، لوبیا و سیب‌زمینی شیرین به دلیل ترکیب فیبر بالا و پروتئین آنها، موجب کاهش التهاب مزمن و تثبیت قند خون می‌شوند و احتمال تجمع چربی شکمی را کاهش می‌دهند.

سایت تخصصی «ایتینگ‌ول» شش کربوهیدرات موثر برای مقابله با چربی احشایی را معرفی کرده است.

۱ــ سیب‌زمینی شیرین

سیب‌زمینی شیرین به دلیل رنگ نارنجی پررنگ آن سرشار از بتاکاروتن است؛ آنتی‌اکسیدانی از خانواده کاروتنوئید‌ها که با کاهش سطح چربی احشایی مرتبط است. همچنین فیبر زیادی دارد که باعث احساس سیری طولانی‌تر می‌شود و به‌طور غیرمستقیم به کاهش وزن کمک می‌کند. کاهش وزن کلی، معمولا به معنای کاهش چربی احشایی نیز هست.

یک پیمانه سیب‌زمینی شیرین پخته حدود هفت گرم فیبر دارد که معادل ۲۵ درصد نیاز روزانه است.

۲ــ جو دوسر

جو دوسر منبعی غنی از نوعی فیبر محلول به‌نام بتاگلوکان است که علاوه بر کاهش کلسترول به کاهش چربی شکمی و کاهش وزن کمک می‌کند. این فیبر باعث کند شدن عبور غذا از روده‌ها و افزایش احساس سیری می‌شود. همچنین ترشح هورمون‌های دستگاه گوارش را تحریک می‌کند که پیام سیری را به مغز می‌فرستند.

علاوه بر این، بتاگلوکان باعث تغییر مثبت در باکتری‌های روده می‌شود و تولید اسید‌های چرب زنجیره‌کوتاه را که در تنظیم اشتها و انرژی نقش مهمی دارند، افزایش می‌دهد.

۳ــ جو

جو نیز دو نوع فیبر مفید دارد: بتاگلوکان و نشاسته مقاوم. نشاسته مقاوم در روده کوچک هضم نمی‌شود و در روده بزرگ به عنوان غذا برای باکتری‌های مفید عمل و به حفظ وزن سالم کمک می‌کند. جو را می‌توان در سوپ‌ها، سالاد‌ها یا به‌عنوان یک غذای جانبی مغذی مصرف کرد. پختن و سپس سرد کردن آن، میزان نشاسته مقاومش را افزایش می‌دهد.

۴ــ کینوآ

کینوآ علاوه بر فیبر، منبع خوبی از پروتئین و منیزیم است. پروتئین و فیبر باعث کاهش اشتها می‌شوند و منیزیم نیز به بهبود عملکرد انسولین کمک کرده و در نتیجه از تجمع چربی احشایی پیشگیری می‌کند.

یک فنجان کینوآ پخته حاوی حدود پنج گرم فیبر و هشت گرم پروتئین است.

۵ــ عدس

عدس یکی از بهترین منابع کربوهیدرات برای هدف‌گیری چربی احشایی است، زیرا هم پروتئین دارد و هم فیبر فراوان. یک فنجان عدس پخته ۱۶ گرم فیبر و ۱۸ گرم پروتئین دارد، ترکیبی که احساس سیری را افزایش می‌دهد، قند خون را پایدار نگه می‌دارد و در کاهش التهاب مرتبط با چربی شکم نقش موثر دارد.

۶ــ لوبیا

اگر عدس دوست ندارید، انواع لوبیا‌ها نیز گزینه‌ای عالی هستند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند زنانی که بیشتر لوبیا مصرف می‌کنند، دور کمر کمتر و چربی بدنی پایین‌تری دارند. لوبیا‌ها ترکیبی از فیبر، پروتئین و طعم دلپذیر ارائه می‌دهند. فیبر به تنظیم وزن کمک می‌کند، پروتئین احساس سیری را افزایش می‌دهد و به حفظ توده عضلانی کمک می‌کند. افزون بر این، مصرف پروتئینِ بیشتر به همراه کالری کمتر به کاهش چربی احشایی کمک می‌کند.

در مجموع می‌توان گفت برای کاهش چربی احشایی، لازم نیست کربوهیدرات را حذف کنید بلکه باید نوع مناسب آن را انتخاب کنید. جایگزینی کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده و قندی با انواع پیچیده و سرشار از فیبر می‌تواند به کاهش وزن و چربی احشایی کمک کند و با تاخیر در هضم در افزایش احساس سیری و نیز تقویت باکتری‌های روده اثر گذارند.

علاوه بر تغذیه، ورزش منظم، خواب کافی و کنترل استرس نیز در کاهش چربی احشایی نقش مهمی دارند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چربی احشایی چربی بدن منبع ذخیره انرژی
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
به خاطر قلبتان مراقب شکمتان باشید
خطرات چاقی را بشناسید
فواید این ادویه برای مدیریت وزن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۴ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۶۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۵۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005axX
tabnak.ir/005axX