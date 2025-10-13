کیا K۸ خودرویی است که با طراحی چشمگیر، کیفیت کابین مثال‌زدنی، پیشرانه‌های قابل‌اعتماد و آرامش رانندگی، می‌تواند جایگاهی فراتر از رقبا در ایران داشته باشد. اگر سیاست‌گذاران اجازه دهند، شاید این سدان کره‌ای همان نوری باشد که در تاریکی بازار خودرو ایران می‌تابد نوری که کورسویی از امید به بازگشت کیفیت را دوباره زنده می‌کند.

به گزارش تابناک؛بازار خودروی ایران در چند سال اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر سلطه برند‌های چینی قرار گرفته است. از کراس‌اوور‌های کوچک گرفته تا سدان‌های لوکس، چینی‌ها توانسته‌اند با قیمت نسبتاً مناسب و ظاهر پرزرق‌وبرق، جای خالی برند‌های ژاپنی، کره‌ای و اروپایی را پر کنند. اما حالا خبر ورود کیا K۸ به ایران، بار دیگر امیدی در دل علاقه‌مندان به خودرو‌های اصیل و باکیفیت کره‌ای زنده کرده است؛ خودرویی که در بازار جهانی، نه‌تنها جانشین شایسته‌ای برای K۷ یا همان Cadenza شد، بلکه در تست‌ها و بررسی‌های خارجی، یک گام بزرگ رو به جلو برای برند کیا محسوب می‌شود.

کیا K۸ در واقع نماد بلوغ طراحی و مهندسی کره‌ای است. دیگر آن دوران که کیا با الگوبرداری از ژاپنی‌ها خودرویی اقتصادی می‌ساخت، تمام شده است. طراحی بیرونی K۸ ترکیبی از خطوط تهاجمی، الگو‌های نوری خلاقانه و بدنه‌ای کشیده و مجلل است که آن را به‌راحتی در رده‌ی خودرو‌های پریمیوم قرار می‌دهد. جلوپنجره «Digital Tiger Nose» یا دماغه ببر دیجیتال، چهره‌ای مدرن و خاص به این خودرو بخشیده و چراغ‌های جلو با گرافیک لوزی‌شکل، نشانه‌ای از طراحی آینده‌نگر کیا هستند. از نظر ابعاد، K۸ با طولی حدود پنج متر و فاصله محوری نزدیک به سه متر، در حد و اندازه‌های سدان‌های فول‌سایز ژاپنی مانند تویوتا آوالون و نیسان ماکسیما قرار می‌گیرد.

اما آنچه K۸ را از رقبای چینی متمایز می‌کند، کیفیت ساخت و تکنولوژی کابین است. فضای داخلی با استفاده از متریال مرغوب، نورپردازی محیطی ملایم و ترکیب چوب، چرم و فلز طراحی شده است. نمایشگر دوگانه ۱۲.۳ اینچی برای پشت‌آمپر و سیستم چندرسانه‌ای، فرمان با طراحی لوکس و صندلی‌های ارگونومیک با سیستم ماساژ و تهویه، این خودرو را در سطحی بالاتر از اغلب رقبا قرار می‌دهد. کیا همچنین برای کاهش نویز و لرزش، از شیشه‌های دولایه و سیستم عایق صوتی چندلایه استفاده کرده که در تست‌های خارجی، K۸ را به یکی از ساکت‌ترین سدان‌های کلاس خود تبدیل کرده است.

در قسمت فنی، K۸ بسته به بازار، با چند پیشرانه عرضه می‌شود؛ از جمله موتور ۳.۵ لیتری شش سیلندر با توان ۲۹۵ اسب بخار و گشتاور ۳۵۸ نیوتن‌متر، که همراه با گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک و سیستم چهارچرخ محرک (در برخی تیپ‌ها) عملکردی نرم و قدرتمند ارائه می‌دهد. البته نسخه‌های چهار سیلندر ۲.۵ لیتری توربو و ۱.۶ لیتری هیبریدی هم در برخی بازار‌ها موجودند که به‌دلیل شرایط سوخت و قوانین، احتمالاً نسخه ۲.۵ لیتری گزینه محتمل‌تر برای ایران خواهد بود. در تست‌های خارجی، کیا K۸ توانست شتاب صفر تا صد حدود ۶.۵ ثانیه و مصرف سوخت ترکیبی نزدیک به ۸ لیتر را ثبت کند؛ رقمی که برای یک سدان بزرگ و سنگین قابل‌قبول است.

K۸ تجربه‌ای بین لوکس و اسپرت ارائه می‌دهد. فرمان سبک و دقیق، تعلیق تطبیق‌پذیر و عملکرد نرم گیربکس باعث می‌شود راننده احساس کند در خودرویی بسیار گران‌تر از آنچه هست نشسته است. منتقدان خارجی از جمله Car and Driver و Motor۱، K۸ را به‌عنوان یکی از آرام‌ترین و بالانس‌ترین سدان‌های غیرآلمانی ستوده‌اند.( البته که هیچ خودرویی بنز نمی شود ) با این حال، برخی نیز از بیش‌از‌حد نرم بودن فرمان و حس مصنوعی آن گلایه کرده‌اند که میتواند تا حدودی مسئله شخصی و سلیقه‌ای باشد.

اما نکته کلیدی برای بازار ایران این است: آیا K۸ می‌تواند در مقابل موج چینی‌ها دوام بیاورد؟ واقعیت این است که چینی‌ها با استراتژی قیمت پایین‌تر و امکانات زیاد، بخش عمده بازار ایران را در دست گرفته‌اند. اما تجربه نشان داده وقتی خودرویی از برند‌های اصیل آسیایی با قیمتی منطقی وارد شود، مشتری ایرانی همچنان به اصالت و کیفیت اعتماد می‌کند. کیا K۸ در مقایسه با چینی‌های لوکس‌نما مانند فونیکس آریزو ۸ یا بستیون B۷۰، نه‌تنها از نظر دوام فنی و مهندسی قابل‌اعتمادتر است، بلکه حس واقعی رانندگی و کیفیت مونتاژ کره‌ای را ارائه می‌دهد؛ چیزی که خریداران خودرو‌های چینی و البته که ایرانی!، اغلب از آن محروم‌اند.

صد البته باید دید K۸ با چه قیمتی به بازار ایران خواهد آمد. اگر قیمت آن به محدوده‌ای برسد که تنها قشر بسیار مرفه توان خرید داشته باشند، احتمالاً مانند گذشته در حد چند ده دستگاه باقی خواهد ماند. اما اگر شرکت واردکننده بتواند آن را با قیمتی معقول عرضه کند، K۸ می‌تواند به انتخاب اول مشتریان سدان‌های لوکس بدل شود و حتی برخی از طرفداران برند‌های آلمانی را نیز وسوسه کند، البته بنز سوار‌ها از این قائده مستثنی هستند! یک بنز سوار هیچ وقت کره‌ای سوار نمی‌شود!

به نظرمن، K۸ بیش از آنکه فقط یک خودرو باشد، نشانه‌ای از بازگشت برند‌های اصیل و قابل‌اعتماد به بازاری است که مدت‌هاست اسیر مونتاژکاران بی‌کیفیت و چینی‌پسند شده است. این خودرو می‌تواند کورسوی امیدی برای بازگشت تعادل به بازار خودرو ایران باشد، به شرطی که سیاست‌های وارداتی و قیمت‌گذاری، اجازه نفس کشیدن به این «لوکس کره‌ای» بدهند. شاید K۸ همان تلنگری باشد که یادمان بیندازد هنوز می‌توان از کیفیت و اصالت گفت، حتی در بازاری که سال‌هاست در محاصره زرق‌وبرق تقلبی و برند‌های بی‌ریشه گرفتار شده است یا خودرو سازان ملی اش سالهاست درگیر "پلاس بازی" و حذف کردن زه بغل هستند!