گیاهی مفید برای آبرسانی پوست

به گزارش تابناک؛ در حالی که برگهای درخت اکالیپتوس برای مصرف خوراکی انسان سمی هستند، این برگها روغن اسانس قدرتمندی تولید میکنند که در صورت ترکیب با لوسیون یا روغن گیاهی میتوان بدون هیچ خطری برای استعمال خارجی و روی پوست بدن از آن استفاده کرد.
کارشناسان سلامت پوست میگویند این روغن که معمولا در رایحهدرمانی (آروماتراپی) به کار میرود، ممکن است به تقویت لایه بیرونی پوست و حفظ رطوبت نیز کمک کند.
دکتر «ملیسا یانگ» از کلینیک کلیولند توضیح داد: این روغنهای اسانس عصارههای غلیظ گیاهی هستند و آنها را میتوان به روشهای مختلف استفاده کرد.
اکالیپتوس که هزاران سال است برای بومیان استرالیا کاربرد دارویی و آیینی دارد، دارای خواص ضدالتهابی است که به گفته کارشناسان مصری و کره جنوبی به افراد دچار آرتریت (التهاب مفصل) کمک کرده است.
داروسازان در مصر و عراق نیز در مطالعهای در ماه ژانویه امسال گفتند عملکرد ضدمیکروبی این گیاه به جلوگیری از عفونت کمک میکند در حالی که خواص ضدالتهابی و دردزُدای آن به کاهش التهاب و درد ناشی از زخم کمک میکند.
به گزارش ایندیپندنت، روغن اکالیپتوس بهویژه در فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا مفید است. متخصصان کلینیک کلیولند یادآور شدند این روغن میتواند با عفونت مبارزه کند و گرفتگی آزاردهنده بینی را کاهش دهد. بوی قوی چوبمانند اکالیپتوس مسیرهای بینی را باز، تنفس را راحتتر و به بدن کمک میکند تا مخاط را تجزیه کند.
این روغن همچنین میتواند به جلوگیری از تبخال کمک کند. برای این منظور فقط چند قطره از آن همراه یک قاشق چایخوری روغن گیاهی برای رقیق کردنش کافی است.
یانگ افزود زنان باردار، افراد مبتلا به آسم و کسانی که دچار سردرد یا میگرن میشوند باید از مصرف آن خودداری کنند.
با این حال، بر اساس اعلام کلینیک کلیولند، روغن اکالیپتوس در صورت استفاده صحیح میتواند به کاهش استرس و افزایش آرامش و تمدد اعصاب در بیشتر مصرفکنندگان کمک کند.
متخصصان کره جنوبی در سال ۲۰۱۴ دریافتند که روغن اکالیپتوس سطح اضطراب را کاهش میدهد. افزودن چند قطره به کاسهای آب داغ یا دستگاه پخش رایحه میتواند موثر باشد.