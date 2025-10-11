به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در ادامه روز نخست از بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در هند، بعد از ظهر امروز تیم مردان ایران مقابل مالدیو قرار گرفت و این حریف را به راحتی و با نتیحه ۳ بر صفر مغلوب کرد.

نتایج این رقابت به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز آخرین رنکینگ جهانی بازیکنان است)

امیرحسین هدایی (۲۲۴) ۳

موسی احمد (۷۶۹) صفر

نتایج: ۱۱ بر ۶ - ۱۱ بر ۵ - ۱۱ بر ۹

بنیامین فرجی (۱۳۷) ۳

محمد شافان (۵۳۸) یک

نتایج: ۷ بر ۱۱ - ۱۱ بر ۹ - ۱۱ بر ۶ - ۱۱ بر ۸

نوشاد عالمیان (۸۲) ۳

احمد اخیار (۸۷۱) صفر

نتایج: ۱۱ بر ۹ - ۱۱ بر ۱ - ۱۱ بر ۴

تیم کشورمان فردا (یکشنبه) در دومین دیدار خود در مرحله ۲ مقابل تیم مغولستان قرار می‌گیرد.