تصاویر رسمی هادی چوپان روی استیج مسترالمپیا

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u00ab\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0686\u0648\u067e\u0627\u0646\u00bb \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f2\u060c \u00ab\u062f\u0631\u06a9 \u0644\u0627\u0646\u0633\u0641\u0648\u0631\u062f\u00bb \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f3\u060c \u00ab\u0633\u0627\u0645\u0633\u0648\u0646 \u062f\u0627\u0626\u0648\u062f\u0627\u00bb \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f4 \u0648 \u00ab\u0627\u0646\u062f\u0631\u0648 \u062c\u06cc\u06a9\u062f\u00bb \u06f4 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0646\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f \u062a\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0633\u062a\u0631 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\n\n