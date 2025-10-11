En
قتل خونین مرد شیرازی به دست زنش

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری قاتل ۳۶ ساله در کلانشهر شیراز خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ سرهنگ "اسماعیل زراعتیان"، اظهار داشت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در یکی از خیابان‌های شهر شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه ماموران پلیس، مشخص شد که زن و شوهری در منزلشان به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیری شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز ادامه داد: در این درگیری خانم ۳۶ ساله با استفاده از سلاح سرد (چاقو) همسر ۳۸ ساله خود را از ناحیه گردن به شدت مجروح می‌کند که وی پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت وارده، جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: همسر مقتول پس از حضور ماموران در صحنه درگیری چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به جرم ارتکابی اقرار کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز به شهروندان توصیه کرد: با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
5
7
پاسخ
حواسمون باشه یا زن 36 ساله نگیریم یا تو سن 36 سالگی زن مون خیلی سربسر خانم هامون نذاریم . تازه گی ها زنها دست به چاقو زیاد میشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
حواسمون باشه باید مثل آدم با همسرانمون زندگی کنیم
