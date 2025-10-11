En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان بدون شناسنامه

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از صدور بخشنامه‌ای به تمام استان‌ها برای ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی فاقد مدارک هویتی در راستای تحقق تاکیدات رئیس‌جمهور بر بسط عدالت آموزشی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۶۴۲
| |
5 بازدید
آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان بدون شناسنامه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رضوان حکیم‌زاده با اشاره به دستور مستقیم وزیر آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی و صدور بخشنامه‌ای به تمام استان‌ها برای ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی فاقد مدارک هویتی، اظهار کرد: بخشنامه‌ای به مدیران کل سراسر کشور ابلاغ شده است تا امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی ایرانی فاقد اوراق هویتی را فراهم کند. این دانش‌آموزان می‌توانند در اسرع وقت در مدارس ثبت‌نام شوند.

وی از ارسال پیامک به اولیای کودکان کلاس اولی که تا ۱۵ شهریور موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، خبر داد و گفت: از خانواده‌ها درخواست شده است تا برای ثبت‌نام فرزندان خود به مدارس مراجعه کنند. این پیگیری زودهنگام با هدف جذب حداکثری کودکان بازمانده از تحصیل انجام شده است.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به آمار تقریبی ۱۵۰ هزار نفری کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی سال گذشته، خاطرنشان کرد: سال گذشته برای اولین بار حدود ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگردانده شدند که نسبت به سال‌های قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. پایش آمار دقیق بازماندگان از تحصیل در سال جاری، پس از تکمیل اطلاعات در سامانه سیدا در پایان مهرماه امکان‌پذیر خواهد بود.

حکیم زاده گفت: این اقدامات بخشی از پیگیری‌های وزارت آموزش و پرورش برای تضمین حق دسترسی همه کودکان به آموزش و کاهش نابرابری‌های آموزشی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر آموزش پرورش عدالت آموزشی ثبت نام مدارک هویتی کلاس اولی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بچه‌های ۵ ساله بروند مدرسه که چه بشود؟
ثبت‌نام دانش آموزان اتباع همچنان ادامه دارد
مدارس در دو ماه ابتدای سال تحصیلی مجازی شدند؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۴۹ نظر)
خانه‌تکانی دیرهنگام علی‌آبادی زیر تیغ استیضاح! /ماندن او به صلاح دولت نیست  (۴۳ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعه‌نویی  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005awM
tabnak.ir/005awM