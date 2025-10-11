En
شاخص کل سهام در بازار امروز 19 مهرماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۲۴ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد رسید.
شاخص کل سهام در بازار امروز 19 مهرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۲۴ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد رسید.

