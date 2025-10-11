En
قیمت دلار امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴؛ دلار آزاد چند شد؟

قیمت دلار در بازار آزاد امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت دلار امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴؛ دلار آزاد چند شد؟

قیمت دلار در بازار آزاد امروز  شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

بازار ارز امروز  شنبه  در حالی فعالیت خود را آغاز کرد  که دلار به نرخ ۱۱۳ هزار و ۲۸۵  تومان رسید.

جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
سال 84 دلار 900 تومن بود -- الان روزی 1500 فقط میره بالا !
