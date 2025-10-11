قیمت دلار امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴؛ دلار آزاد چند شد؟

\u0642\u06cc\u0645\u062a \u062f\u0644\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u00a0\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f9 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u00a0\u0634\u0646\u0628\u0647 \u00a0\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f \u00a0\u06a9\u0647 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0646\u0631\u062e \u06f1\u06f1\u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f2\u06f8\u06f5 \u00a0\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f.