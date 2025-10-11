En
پیش‌بینی بارش‌های جوی در شمال و جنوب کشور

پیش‌بینی‌های هواشناسی برای روزهای آینده نشان می‌دهد که در بسیاری از نقاط استان‌های شمالی کشور و همچنین برخی مناطق جنوبی، بارندگی رخ خواهد داد و شرایط جوی ناپایدار خواهد بود. 
کد خبر: ۱۳۳۳۵۶۰
| |
552 بازدید

پیش‌بینی بارش‌های جوی در شمال و جنوب کشور

به گزارش تابناک به نقل از همشهری ‌آنلاین؛ کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «امروز بارش فعالیت سامانه بارشی در گیلان و مازندران با هشدار هواشناسی سطح زرد و احتمال مخاطراتی از جمله لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی و وزش باد شدید موقتی همراه است. در نوار شمالی کشور امروز کاهش نسبی دما، یکشنبه افزایش نسبی دما و مجددا دوشنبه کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.»

کبری رفیعی افزود: «تا ۳ روز آینده در ساعت‌های بعد از ظهر و شب در جنوب و جنوب غرب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان نیز بارش‌های رگباری مورد انتظار است که رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و گاهی هم خیزش با گرد و خاک را به دنبال خود خواهد داشت.»
رفیعی ادامه داد: «روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به شمال غرب کشور افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. فعالیت سامانه بارشی در روز یکشنبه در آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بیشتر است. روز دوشنبه علاوه بر شمال غرب و غرب در سواحل دریای خزر نیز بارش رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. روز سه شنبه سامانه بارشی همچنان در استان‌های ساحلی فعال است و به شمال شرق و خراسان شمالی نیز می‌رسد.»


خلیج فارس و دریای خزر مواج و متلاطم است

آسمان تهران صاف همراه با غبار محلی است و از بعدازظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. نوسانات دمایی تهران ۱۷ و ۲۹ درجه است.

دما در این مناطق به صفر رسید

کارشناس سازمان هواشناسی کشور همچنین گفت: «در ۲۴ ساعت اخیر، سردترین منطقه کشور، بابارشانی در استان کردستان و بوئین و میاندشت در استان اصفهان با دمای صفر درجه زیر صفر گزارش شده‌است. گرم‌ترین منطقه کشور شبانکاره در استان بوشهر با دمای ۴۲ درجه گزارش شده‌اند. سردترین مرکز استان، شهرکرد با دمای ۳ درجه و گرم‌ترین مرکز استان اهواز با دمای ۴۰درجه ثبت شده‌است.»

