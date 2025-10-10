قهرمانی ایران در مسابقات کشتی پهلوانی آسیا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا (2025) از روز چهارشنبه در سالن الغدیر شهر ارومیه آغاز شد و امروز (جمعه) با معرفی نفرات برتر و تیم ایران به عنوان قهرمان به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها 180 ورزشکار از 17 کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور داشتند.

پیکارهای کشتی پهلوانی در حالی برگزار شد که هر 5 نماینده کشورمان در فینال حضور داشتند و 4 مدال طلا و یک نقره کسب کردند.



نتایج انفرادی پیکارهای کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا به این شرح است:

وزن 60 کیلوگرم: مهدی ویسی (ایران) برنده با ضربه فنی- سارینا (هند)

وزن 70 کیلوگرم: رحمان رحیم‌پور (ایران) - ایاش (هند) برنده با ضربه فنی

وزن 80 کیلوگرم: عبدالله شیخ‌اعظمی (ایران) برنده با ضربه فنی- عدالت مراد‌بایف (قرقیزستان)

وزن 90 کیلوگرم: علیرضا صحرایی (ایران) برنده با ضربه فنی - اوکوربایف (قرقیزستان)

وزن 90+ کیلوگرم: مصطفی نجفی (ایران) برنده با ضربه فنی - منتظر احمد سلمان (عراق)