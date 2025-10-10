En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قهرمانی ایران در مسابقات کشتی پهلوانی آسیا

تیم کشتی پهلوانی ایران به مقام نخست هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا دست یافت.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۸۸
| |
3 بازدید
قهرمانی ایران در مسابقات کشتی پهلوانی آسیا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا (2025) از روز چهارشنبه در سالن الغدیر شهر ارومیه آغاز شد و امروز (جمعه) با معرفی نفرات برتر و تیم ایران به عنوان قهرمان به کار خود پایان داد. 

در این رقابت‌ها 180 ورزشکار از 17 کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور داشتند. 

پیکارهای کشتی پهلوانی در حالی برگزار شد که هر 5 نماینده کشورمان در فینال حضور داشتند و 4 مدال طلا و یک نقره کسب کردند.

نتایج انفرادی پیکارهای کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا به این شرح است:

وزن 60 کیلوگرم: مهدی ویسی (ایران) برنده با ضربه فنی- سارینا (هند)

وزن 70 کیلوگرم: رحمان رحیم‌پور  (ایران) - ایاش (هند) برنده با ضربه فنی

وزن 80 کیلوگرم: عبدالله شیخ‌اعظمی (ایران) برنده با ضربه فنی- عدالت مراد‌بایف (قرقیزستان)

وزن 90  کیلوگرم: علیرضا صحرایی (ایران) برنده با ضربه فنی - اوکوربایف (قرقیزستان) 

وزن 90+ کیلوگرم: مصطفی نجفی (ایران) برنده با ضربه فنی - منتظر احمد سلمان (عراق)

 

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی پهلوانی قهرمانی کشتی کشتی قهرمانی آسیا
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ats
tabnak.ir/005ats