واکنش کاخ سفید به عدم دستیابی ترامپ به صلح نوبل

به گزارش تابناک، کاخ سفید در واکنش به تصمیم کمیته نوبل برای اعطای جایزه صلح به یکی از رهبران مخالف دولت ونزوئلا به جای دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، این اقدام را «ترجیح سیاست بر صلح» توصیف کرد.
«استیون چونگ» سخنگوی کاخ سفید، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد: رئیسجمهور ترامپ همچنان به تلاش برای تحقق توافقهای صلح، پایان دادن به جنگها و نجات جان انسانها ادامه میدهد. او قلبی انساندوست دارد و کسی مانند او که بتواند با اراده خود کوهها را جابهجا کند، وجود نخواهد داشت. کمیته نوبل ثابت کرد که سیاست را بر صلح ترجیح میدهد.»