پوستر استقلال به بهانه تولد ریکاردو سا پینتو

\u00a0\u0633\u0627\u067e\u06cc\u0646\u062a\u0648 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0627\u064b \u06f4\u06f5 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u06f2\u06f4 \u0628\u0631\u062f\u060c \u06f1\u06f2 \u062a\u0633\u0627\u0648\u06cc \u0648 \u06f9 \u0628\u0627\u062e\u062a \u062b\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0648\u067e\u0631\u062c\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f1\u060c \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u067e\u0631\u062a\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a.