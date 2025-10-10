En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
۵۳ سالگی روی نیمکت آبی‌ها

پوستر استقلال به بهانه تولد ریکاردو سا پینتو

 ساپینتو مجموعاً ۴۵ بازی هدایت استقلال را برعهده داشته و ۲۴ برد، ۱۲ تساوی و ۹ باخت ثبت کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۵۰
| |
3 بازدید
پوستر استقلال به بهانه تولد ریکاردو سا پینتو

 ساپینتو مجموعاً ۴۵ بازی هدایت استقلال را برعهده داشته و ۲۴ برد، ۱۲ تساوی و ۹ باخت ثبت کرده است.

به گزارش تابناک؛ سوپرجام ایران در سال ۱۴۰۱، تنها عنوان قهرمانی سرمربی پرتغالی با استقلال است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ساپینتو استقلال سوپرجام ایران پوستر سرمربی پرتغالی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مخالفت سازمان لیگ فوتبال با تعویق سوپرجام
شهدای مدافع وطن نام سوپرجام فوتبال ایران
پوستر رسمی باشگاه استقلال برای خوشامد به نکونام
پوستر استقلال برای بازی مقابل ملوان
استقلال: شادی کادر هلال‌احمر از گل ملوان ساپینتو را عصبانی کرد
دلیل عدم حضور ساپینتو در نشست خبری چیست؟
ارسلان مطهری خوابیده در آب‌نمک استقلال و ساپینتو!
زور استقلال با ساپینتو هم به ساکت الهامی نرسید!
ساپینتو؛ احضار در ایران، محرومیت یک‌ماهه در پرتغال
ساپینتو بمب نقل‌وانتقالات مجیدی را از استقلال خط زد!
اولین واکنش ساپینتو به نبودن VAR در لیگ ایران
پرواز امروز استقلال به اردوی ترکیه
حربه عجیب ساپینتو برای لو نرفتن ترکیب استقلال
ساپینتو: مهاجمان زیاد داشتن را دوست دارم!
ساپینتو: استقلال در اوج آمادگی نیست، مثل سپاهان
بازدید ساپینتو از امکانات تمرینی استقلال
رونمایی از چهره جدید ساپینتو در تمرین استقلال
دستیاران ساپینتو در استقلال به ایران رسیدند
مبلغ قرارداد سرمربی استقلال چقدر است؟
حمله روشن به ساپینتو: مسخره‌بازی‌هایش را دیدیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005atG
tabnak.ir/005atG