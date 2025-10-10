En
دختر پاراوزنه‌بردار ایران بر سکوی اول جهان ایستاد

عطیه سادات حسینی در رقابت های قهرمانی جهان به ٢ مدال طلا دست یافت، این مدال ها اولین مدال پراوزنه برداری بانوان به حساب می آید.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۴۷
574 بازدید
در دامه یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان که در مصر جریان دارد و در دومین روز این پیکارها، عطیه سادات حسینی در دسته ۶۱ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسینی در حرکت اول و دوم خود موفق به مهار وزنه های ۸۵ و ۹۰ کیلوگرم شد اما در حرکت سوم از مهار وزنه ۹۴ کیلوگرم بازماند با این حال توانست مدال طلای جهان را از آن خود کند.

این اولین مدال طلای پاراوزنه برداری زنان ابران در تاریخ این رشته به حساب می آید.

در ادامه مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان، عطیه سادات حسینی مدال طلای مجموع را هم از آن خود کرد.

او در مجموع ۳ حرکت با ثبت ۱۷۵ کیلوگرم توانست مدال طلای مجموع مسابقات قهرمانی جهان را هم از آن خود کرد.
 

برچسب ها
پارا وزنه برداری وزنه برداری مدال طلا مصر مسابقات قهرمانی جهان خبر فوری
