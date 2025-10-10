۲۰/مهر/۱۴۰۴
Sunday 12 October 2025
۰۰:۵۶
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
3604
3604
بازدید
۱
پ
واکنش معینی به شکستن رکورد یکضرب جهان
کد خبر:
۱۳۳۳۴۰۷
تاریخ انتشار:
۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۱
10 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۳۴۰۷
|
۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۱
10 October 2025
|
3604
بازدید
3604
بازدید
|
۱
اشتراک گذاری
خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحدها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی میآید؟
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
کیاراز
|
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
1
پاسخ
نوش جونت شیر پسر ایرانی.. حالشو ببر چون لیاقتشو داری..
