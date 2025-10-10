En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش معینی به شکستن رکورد یک‌ضرب جهان

کد خبر: ۱۳۳۳۴۰۷
| |
3604 بازدید
|
۱

واکنش معینی به شکستن رکورد یک‌ضرب جهان

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا معینی رکوردشکنی معینی وزنه برداری مدال طلا قهرمانی جهان خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوستر فدراسیون وزنه برداری برای قهرمانی تیم ایران در جهان
قهرمانی تیم‌ ملی وزنه‌برداری ایران در جهان
مدال علی داودی در یک‌ضرب قهرمانی جهان
دختر پاراوزنه‌بردار ایران بر سکوی اول جهان ایستاد
۲۰ ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران در جهانی هند
اولین طلا برای وزنه‌برداری ایران دشت شد
نقره وزنه‌برداری جهان در اولین حضور کرمی
بیرانوند رکورد ایران در وزنه برداری را شکست
عکس: پلاک روح‌الله رستمی هنگام اعزام به پارالمپیک پاریس
بازگشت کیانوش با نقره یکضرب جهان به جاده المپیک / رستم ایران برای مدال پاریس خط‌ و نشان کشید
وزنه‌برداری قهرمانی جهان | یک طلا با طعم رکوردشکنی و دو نقره برای معینی و عالی‌پور
ادامه رکوردهای حیرت‌آور غول گرجی در وزنه‌برداری اروپا
یک طلا و یک نقره رضا دهدار در وزنه‌برداری قهرمانی جهان
رکوردشکنی دختر وزنه‌بردار ایران در قهرمانی آسیا
انصراف وزنه بردار فوق سنگین ایران از قهرمانی جهان!
ایران نایب قهرمان وزنه‌برداری جهان شد
بیماری مشکوک قوی‌ترین مرد تاریخ در جهانی کلمبیا
وزنه‌برداری قهرمانی جهان| درخشش معتمدی و حقوقی با ۵طلا و برنز
علیرضا یوسفی رکورد جوانان جهان را زد و طلا گرفت
سومی دختر ایرانی در وزنه برداری فوق سنگین جهان
پدیده نوظهور وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان؛ جوادی دنیا را با نقره تاریخی غافلگیر کرد
غول گرجی به رکورد نیم تُن نزدیک شد، یوسفی رکورد دنیا را زد
مدال طلای المپیک لندن از آن سعید محمدپور شد
پسر نقره‌ای ایران در المپیک قید مدال جهانی تاشکند را زد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
کیاراز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
1
پاسخ
نوش جونت شیر پسر ایرانی.. حالشو ببر چون لیاقتشو داری..
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
لحظات تبادل آتش مرگبار افغانستان و پاکستان
عکس: شکوه اشترانکوه؛ آلپ ایران در دل لرستان
قواعد جدید برای خرید شمش طلا
مروری بر ۵ دوره «جنگ شهرها»ی ایران و عراق/صدام مشکل ترافیک و آلودگی تهران را حل کرد
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران
ادعای دعوت از ایران برای نشست صلح غزه در مصر
هشدار عراقچی درباره کشتی‌های ایران: مقابله به مثل می‌کنیم!
شرایط پیچیده در فرانسه: تهدید لکورنو به استعفای دوباره
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
عکس: آشتی‌ در تمرین استقلال، عارف در آغوش ساپینتو
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶| شانس صعود امارات با پیروزی مقابل عمان بالا رفت/ قطر به کی‌روش پایان می‌دهد؟
واکنش دولت به اخبار پیرامون قیمت بنزین
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
توقف حملات یمن به اسرائیل متعاقب آتش بس غزه؛ آرامش در دریای سرخ و خلیج عدن
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۴ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۵۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۸ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005asZ
tabnak.ir/005asZ