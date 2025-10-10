سازمان زمین شناسی فیلیپین صبح جمعه اعلام کرد که هشدار سونامی برای چندین کشور منطقه ارسال شده و از مردم ساکن در مناطق ساحلی خواسته شده به مناطق مرتفع تر بروند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سازمان زمین شناسی فیلیپین موسوم به فیولکس در مورد خسارات و پس‌لرزه‌های ناشی از این زلزله قوی که در آب‌های شهر مانای در داوائو اورینتال در منطقه میندانائو رخ داد، هشدار داد. این آژانس اعلام کرد که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

این آژانس از مردم شهرهای ساحلی در مرکز و جنوب فیلیپین خواست که فوراً به مناطق مرتفع‌تر بروند یا به نواحی داخلی و به دور از ساحل دریا نقل مکان کنند و اعلام کرد که انتظار می‌رود ارتفاع امواج تا بیش از یک متر باشد.

همچنین در اندونزی برای مناطق شمالی سولاوسی و پاپوآ هشدار سونامی صادر و اعلام شد که ممکن است امواجی به ارتفاع ۵۰ سانتی‌متر به خطوط ساحلی اندونزی برخورد کنند.

سیستم هشدار سونامی آمریکا نسبت به خطر سونامی هشدار داده و اعلام کرد که امواج خطرناک سونامی برای سواحل واقع در فاصله ۳۰۰ کیلومتری از مرکز زلزله محتمل است.

مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام اعلام کرد که امواج ۱ تا ۳ متر بالاتر از سطح جزر و مد در فیلیپین محتمل است و همچنین اعلام کرد که برخی از سواحل اندونزی و پالائو ممکن است با امواجی تا ۱ متر مواجه شوند.

فرماندار استان داوائو اورینتال در جنوب فیلیپین گفت که مردم به دلیل وقوع زلزله وحشت‌زده به خیابان ها آمدند.

ادوین جوباهیب به یک رسانه محلی گفت: گزارش شده است که برخی از ساختمان‌ها آسیب دیده‌اند. زلزله بسیار شدید بود.

هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این زلزله منتشر نشده است.

این زلزله شدید دو هفته پس از وقوع مرگبارترین زلزله فیلیپین در بیش از یک دهه گذشته رخ داد. این زلزله ۷ ریشتری منجر به کشته شدن ۷۲ نفر شد.

در مرداد ماه سال گذشته بود که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶. ۷ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) سواحل شرقی جزیره می‌ندانائو در فیلیپین را لرزاند.

همچنین در تیر سال گذشته، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی هفت ریشتر مناطق دریایی نزدیک می‌ندانائو دومین جزیره بزرگ فیلیپین را لرزاند.

فیلیپین در منطقه موسوم به «حلقه آتش» در اقیانوس آرام قرار دارد که معمولاً زلزله‌های شدیدی در این منطقه رخ می‌دهد.