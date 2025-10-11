En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
یک گزارش و انتقاد طنز از نمایشگاه خودرو تبریز ۱۴۰۴

نمایشگاه بازی ! اگر میخواهید پولی را خرج کنید این راهش نیست/نگاهی به نمایشگاه خودرو تبریز

هر چه خواستم هیچ نگویم، اما نشد، نمایشگاه خودرو تبریز ۱ ماه بعد از نمایشگاه خودرو مشهد آغاز به کار کرد، دقیقا همان محصولات، همان شرکت‌ها و همان المان‌ها؛ خوب اگر میخواهید پول خرج کنید راه‌های بهتری هم هست!
کد خبر: ۱۳۳۳۳۸۴
| |
8 بازدید

نمایشگاه بازی ! اگر میخواهید پولی را خرج کنید این راهش نیست/نگاهی به نمایشگاه خودرو تبریز

به نوشتار خبرنگار تابناک؛ مگر بازار نابود و ورشکسته‌ی خودروی ایران چقدر تنوع دارد که این‌همه نمایشگاه برگزار می‌شود؟ مگر خودروسازان و مونتاژکاران داخلی سالانه یا حتی دوسالانه چند محصول تازه معرفی می‌کنند؟ فکر کردید آمریکا هستیم که شرقش یک تنوع دارد و غربش یک مدل دیگر؟ خودتان را مسخره کرده‌اید یا ما را؟ برگزارکننده برگزار کرد، شما چرا رفتید؟

ایران‌خودرو همان ترکیب خودرو‌های مشهد را دوباره آورده. خب، از ایران‌خودرو و تیم روابط‌عمومی‌اش که انتظاری جز «پلاس‌بازی»  نیست. واقعاً هم میلی ندارم  بیش از یک جمله  درباره‌ی آبی‌پوشان جاده مخصوص بنویسم . نهایتا بتوانیم رونمایی از تارا توربو را ازایران خودرو آن هم نصف نیمه قبول کنیم . 

سایپا و زامیاد هم لطف کرده‌اند و در تبریز همان ترکیب مشهد را آورده‌اند، فقط با رونمایی مجدد از آریا با عنوان «اولین کراس‌اوور ایرانی» با موتور دو لیتری تنفس طبیعی! یعنی واقعاً احترامی ویژه به مفهوم تکرار گذاشته‌اند.

گروه بهمن، همان برادر ناتنی ایران‌خودرو از خاندان کروز، طبق معمول پرواز را کامل کرده است. هرچه داشته، نداشته، قرار بوده روزی داشته باشد یا فقط رؤیای داشتنش را دیده، به تبریز آورده است! آواتار ۱۱ را هم چنان آورده‌اند که انگار نادر فقیه‌زاده، طراح خودرو، شخصاً در غرفه حضور دارد!

مکث‌موتور هم که در نمایشگاه مشهد قهوه‌ی نیم‌میلیونی برای خیریه می‌فروخت، در تبریز هم حضور دارد؛ اما بعید است این‌بار همان کار را بکند، چون ممکن است یک تبریزی با پژو ۴۰۵ بژ پلاک شبستر بیاید و کل کارخانه را بخرد تا آهن‌های سوله‌اش را در بازار بفروشد! واقعاً هم در شهری که ماشین‌های منطقه‌ی آزاد ارس در خیابان جولان می‌دهند، چه کسی حاضر است لوکانو بخرد؟ آن‌هم با ضرر صد میلیونی تضمینی؟

بابا جان، تبریزی‌ها منطق معماری و ساخت‌وساز را هم عوض کرده‌اند، اصلا تبریزی ها چیزی که از اساس برند و خوب نباشد نمی خرند ،  آن‌وقت تیم محترم مارکتینگ مکث‌موتور فکر کرده در تبریز می‌شود لوکانو فروخت؟ دقیقاً به چه چیزی فکر کرده‌اید؟!

در این میان، شرکت آذر‌یوردسال که رسماً در زمین خودی بازی می‌کند، با خیال راحت در این  نمایشگاه تاخته است. از تویوتا و کیا گرفته تا هوندا‌هایی که رسماً برای  بازنشسته ها خوب است ! تنها نقطه‌ی روشن شرکتشان ، هوندا سیویک تایپ R است که انصافاً هنوز جذابیت دارد!

از آن طرف، بعضی شرکت‌هایی که در مشهد بودند، در تبریز حضور ندارند. سه احتمال دارد:
۱. بودجه‌ی تبلیغاتی‌شان تمام شده.
۲. به شعور مردم احترام گذاشته‌اند، چون چیز تازه‌ای برای عرضه نداشتند.
۳. احتمال سوم... قابل نوشتن نیست! (پیگرد قانونی دارد و ما هنوز جوانیم و اقساط معوقه داریم!)

 

باز هم بگویم؟

آقایان، خانم‌ها، برادران و خواهران عزیز خودروساز و مونتاژکار! برگزارکننده برگزار کرد، شما چرا شرکت می‌کنید؟ مگر تبریز شده مونیخ؟ مگر مشهد ژنو است؟ بازار بی‌جان و بی‌رقیب خودروی ایران را می‌خواهید قبضه کنید؟ جدی می‌گویم، دارید سر چه چیزی رقابت می‌کنید؟ شما که جمعاً 38 تا هستید، نصف‌تان هم که منشعب شده‌اید! ایران‌خودرو و سایپا هم که دیگر آن غول‌های ترسناک سابق نیستند!

شما یا با ما شوخی دارید، یا بودجه‌ای تعریف شده باید خرج شود، یا می‌خواهید مردم فکر کنند هنوز رقابت در بازار خودرو ایران وجود دارد. ولی باور کنید ما نه کوریم، نه کر، نه در فضا زندگی می‌کنیم!

اگر هدف نمایشگاه این است که مردم خودروهایتان را ببینند، ما در خیابان و نمایندگی‌ها دیده‌ایم! همان‌جا‌هایی که گرفتن پول را خوب یاد گرفته‌اید، اما خدمات دادن را نه!
اگر هم آنجا نبینیم، در فضای مجازی، در رپورتاژ‌ها و بیلبورد‌هایی که هر شش ساعت یک‌بار مدلشان عوض می‌شود، می‌بینیم.

بس است دیگر!
جمع کنید بساط نمایشگاه‌بازی‌هایتان را.
ما خوب می‌دانیم بازار خودرو در قبضه‌ی شماست — لطفاً از ما تست اعصاب نگیرید!

اشتراک گذاری
برچسب ها
نمایشگاه خودرو تبریز نمایشگاه‌ خودرو‌ تبریز ایران‌ بازار خودرو خودرو چینی ایران خودرو سایپا مکث موتور مدیران خودرو گروه بهمن کروز طنز
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بلاتکلیفی مشتریان در «ایلیا موتور»؛ از کابوس دایون Y۵ تا آینده نامعلوم موسو!
داستان نخ نمای خطای سیستمی فروش اینترنتی سایپا/مردم عادی پشت درهای بسته؟
قیمت خودرو در بازار امروز 15 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 3 دی ماه
قیمت خودرو؛ امروز 27 شهریور ماه
قیمت خودرو امروز ۲۳ مهرماه
لوکانو L۷ مکث موتور؛ از وعده‌های بزرگ تا واقعیت بازار ایران
خداحافظی تلخ پاریس با هنر ایران
مردم چین چه ماشین هایی را بیشتر می خرند؟
قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا شنبه ۲۲ مرداد
قیمت خودرو؛ امروز 17 شهریور ماه
قیمت خودرو امروز؛ یکم مرداد ماه
قیمت انواع خودرو در بازار؛ امروز 31مرداد
قیمت خودرو؛ امروز 11 شهریور ماه
قیمت خودرو‌های سایپا و ایران‌خودرو ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
تولید روزانه ۴ هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا/ حتی یک روز هم فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار عملی نشد/ زیان ۸ هزار میلیاردی دو خودروساز، نتیجه قیمت گذاری دستوری / ۷۰ درصد تقاضای ثبت نام خودرو برای دلالی است/ دلیل افزایش اختلاف قیمت کارخانه و بازار
قیمت خودرو در بازار امروز؛ 18 مردادماه
گروه بهمن در نمایشگاه خودرو تبریز حضور یافت
افتتاح و آغاز به کار نمایشگاه خودرو تبریز
قیمت خودرو امروز؛ 29 تیرماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005asC
tabnak.ir/005asC