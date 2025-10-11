نمایشگاه بازی ! اگر میخواهید پولی را خرج کنید این راهش نیست/نگاهی به نمایشگاه خودرو تبریز

به نوشتار خبرنگار تابناک؛ مگر بازار نابود و ورشکستهی خودروی ایران چقدر تنوع دارد که اینهمه نمایشگاه برگزار میشود؟ مگر خودروسازان و مونتاژکاران داخلی سالانه یا حتی دوسالانه چند محصول تازه معرفی میکنند؟ فکر کردید آمریکا هستیم که شرقش یک تنوع دارد و غربش یک مدل دیگر؟ خودتان را مسخره کردهاید یا ما را؟ برگزارکننده برگزار کرد، شما چرا رفتید؟
ایرانخودرو همان ترکیب خودروهای مشهد را دوباره آورده. خب، از ایرانخودرو و تیم روابطعمومیاش که انتظاری جز «پلاسبازی» نیست. واقعاً هم میلی ندارم بیش از یک جمله دربارهی آبیپوشان جاده مخصوص بنویسم . نهایتا بتوانیم رونمایی از تارا توربو را ازایران خودرو آن هم نصف نیمه قبول کنیم .
سایپا و زامیاد هم لطف کردهاند و در تبریز همان ترکیب مشهد را آوردهاند، فقط با رونمایی مجدد از آریا با عنوان «اولین کراساوور ایرانی» با موتور دو لیتری تنفس طبیعی! یعنی واقعاً احترامی ویژه به مفهوم تکرار گذاشتهاند.
گروه بهمن، همان برادر ناتنی ایرانخودرو از خاندان کروز، طبق معمول پرواز را کامل کرده است. هرچه داشته، نداشته، قرار بوده روزی داشته باشد یا فقط رؤیای داشتنش را دیده، به تبریز آورده است! آواتار ۱۱ را هم چنان آوردهاند که انگار نادر فقیهزاده، طراح خودرو، شخصاً در غرفه حضور دارد!
مکثموتور هم که در نمایشگاه مشهد قهوهی نیممیلیونی برای خیریه میفروخت، در تبریز هم حضور دارد؛ اما بعید است اینبار همان کار را بکند، چون ممکن است یک تبریزی با پژو ۴۰۵ بژ پلاک شبستر بیاید و کل کارخانه را بخرد تا آهنهای سولهاش را در بازار بفروشد! واقعاً هم در شهری که ماشینهای منطقهی آزاد ارس در خیابان جولان میدهند، چه کسی حاضر است لوکانو بخرد؟ آنهم با ضرر صد میلیونی تضمینی؟
بابا جان، تبریزیها منطق معماری و ساختوساز را هم عوض کردهاند، اصلا تبریزی ها چیزی که از اساس برند و خوب نباشد نمی خرند ، آنوقت تیم محترم مارکتینگ مکثموتور فکر کرده در تبریز میشود لوکانو فروخت؟ دقیقاً به چه چیزی فکر کردهاید؟!
در این میان، شرکت آذریوردسال که رسماً در زمین خودی بازی میکند، با خیال راحت در این نمایشگاه تاخته است. از تویوتا و کیا گرفته تا هونداهایی که رسماً برای بازنشسته ها خوب است ! تنها نقطهی روشن شرکتشان ، هوندا سیویک تایپ R است که انصافاً هنوز جذابیت دارد!
از آن طرف، بعضی شرکتهایی که در مشهد بودند، در تبریز حضور ندارند. سه احتمال دارد:
۱. بودجهی تبلیغاتیشان تمام شده.
۲. به شعور مردم احترام گذاشتهاند، چون چیز تازهای برای عرضه نداشتند.
۳. احتمال سوم... قابل نوشتن نیست! (پیگرد قانونی دارد و ما هنوز جوانیم و اقساط معوقه داریم!)
باز هم بگویم؟
آقایان، خانمها، برادران و خواهران عزیز خودروساز و مونتاژکار! برگزارکننده برگزار کرد، شما چرا شرکت میکنید؟ مگر تبریز شده مونیخ؟ مگر مشهد ژنو است؟ بازار بیجان و بیرقیب خودروی ایران را میخواهید قبضه کنید؟ جدی میگویم، دارید سر چه چیزی رقابت میکنید؟ شما که جمعاً 38 تا هستید، نصفتان هم که منشعب شدهاید! ایرانخودرو و سایپا هم که دیگر آن غولهای ترسناک سابق نیستند!
شما یا با ما شوخی دارید، یا بودجهای تعریف شده باید خرج شود، یا میخواهید مردم فکر کنند هنوز رقابت در بازار خودرو ایران وجود دارد. ولی باور کنید ما نه کوریم، نه کر، نه در فضا زندگی میکنیم!
اگر هدف نمایشگاه این است که مردم خودروهایتان را ببینند، ما در خیابان و نمایندگیها دیدهایم! همانجاهایی که گرفتن پول را خوب یاد گرفتهاید، اما خدمات دادن را نه!
اگر هم آنجا نبینیم، در فضای مجازی، در رپورتاژها و بیلبوردهایی که هر شش ساعت یکبار مدلشان عوض میشود، میبینیم.
بس است دیگر!
جمع کنید بساط نمایشگاهبازیهایتان را.
ما خوب میدانیم بازار خودرو در قبضهی شماست — لطفاً از ما تست اعصاب نگیرید!