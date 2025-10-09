سخنگوی دولت: توقف جنایات در غزه پایان راه نیست

به گزارش تابناک، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت ایران تصریح کرد تهران از هر گامی که منجر به خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمکهای بشردوستانه و آزادی اسرای فلسطینی شود، حمایت میکند.
وی با شبکه المیادین گفتوگو می کرد، افزود: حمایت ایران از مردم فلسطین صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ملتها است.
سخنگوی دولت ایران خاطرنشان کرد: مقاومت مردم فلسطین مشروع است و مقاومت بخش جداییناپذیری از روند احیای حقوق فلسطینیان را تشکیل میدهد.
مهاجرانی تأکید کرد توقف جنایات در غزه پایان راه نیست و دولتها و نهادهای بینالمللی وظیفه دارند کسانی را که دستور جنگ و کشتار در غزه را داده و اجرا کردهاند، پاسخگو کنند.