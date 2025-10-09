En
هشدار وزارت خارجه درباره روند توافق با رژیم صهیونیستی

وزارت امور خارجه بر مسئولیت جامعه جهانی برای ممانعت از نقض عهد رژیم اشغالگر تاکید می‌کند و همه طرف‌ها را به مراقبت و هوشیاری در برابر فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی فرا می‌خواند.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۴۱
2 بازدید
هشدار وزارت خارجه درباره روند توافق با رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسل‌کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرد.

متن کامل بیانیه بدین شرح است:

وزارت امور خارجه با یادآوری مفاد بیانیه مورخ 14 مهر 1404 در خصوص پایان‌دادن به نسل‌کشی در غزه، تاکید می‌نماید که جمهوری اسلامی ایران همواره از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسل‌کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حامی مقاومت مشروع ملت فلسطین در مسیر احقاق حق تعیین سرنوشت، در این دو سال از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، به‌ویژه در سطح منطقه و سازمان همکاری اسلامی و نیز سازمان ملل متحد، برای فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن جهت توقف نسل‌کشی و خروج اشغالگران از غزه استفاده کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بزرگ مقاومت، بر مسئولیت جامعه جهانی برای ممانعت از نقض عهد رژیم اشغالگر تاکید می‌کند و همه طرف‌ها را به مراقبت و هوشیاری در برابر فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی فرا می‌خواند.

وزارت امور خارجه مجددا تاکید می‌کند که توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه، نافی مسئولیت دولت‌ها و نهادهای صلاحیت‌دار بین‌المللی برای پیگیری وظیفه مشترک قانونی، انسانی و اخلاقی جامعه جهانی جهت اجرای عدالت از طریق شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، با هدف پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.

برچسب ها
وزارت امور خارجه بیانیه غزه آتش بس توافق اسرائیل رژیم صهیونیستی خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
tabnak.ir/005arV
