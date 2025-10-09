به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پوتین در دومین اجلاس روسیه و آسیای مرکزی تاکید داشت که ایران مایل به دنبال کردن مسیر دیپلماتیک برای حلوفصل برنامه مسئله هستهای خود است.او گفت: ما با شرکای ایرانی خود در تماس نزدیک هستیم و عزم آنها را برای یافتن راهحلهای قابل قبول متقابل و از سرگیری همکاری سازنده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی احساس میکنیم.
به نوشته خبرگزاری تاس، رئیسجمهور روسیه تأیید کرد که با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، به تفصیل در مورد وضعیت پیرامون برنامه هستهای ایران گفتگو کرده است. وی گفت: اگر توجه داشته باشید، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اخیراً از کشور ما بازدید کرد. ما این موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار دادیم و او همچنین به تعهد طرف ایرانی برای حل همه مسائل اشاره کرد.
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در جریان سفرش به روسیه، تمایل ایران برای حل تمام مسائل مرتبط با توافق هستهای را مورد تاکید قرار داده است.
به گفته پوتین «هنوز مسائل فنی وجود دارد، اما همه آنها، هنگامی که توافقات حاصل شده اجرا شوند، در دستیابی به توافق نهایی در مورد این مسئله بسیار پیچیده منطقهای نقش خواهند داشت.»
وی همچنین با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی تمایلی به هیچ نوع رویارویی با ایران ندارد و بهدنبال حلوفصل مسالمتآمیز اوضاع» است، افزود: «ما به تماسها با اسرائیل ادامه میدهیم و از رهبران اسرائیلی پیامهایی دریافت کردهایم تا به دوستان ایرانیمان منتقل کنیم و آن این است که اسرائیل خواهان حلوفصل دیپلماتیک است و به دنبال درگیری نیست.»