کشف فساد گسترده در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی / ۱۲ نفر بازداشت شدند

سازمان بازرسی استان مرکزی از کشف رشاء‌ و ارتشاء، پولشویی، اعمال‌نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد.
کشف فساد گسترده در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی / ۱۲ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی و به نقل از دادگستری استان مرکزی، در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، برخورد با مانع‌تراشی‌ها در مسیر تولید و مبارزه قاطع با هرگونه تخلف و فساد در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اخبار و اطلاعات واصله به سازمان بازرسی کل کشور پیرامون عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و ابراز نارضایتی در این زمینه، موضوع در دستور کار بازرسی کل این استان قرار گرفت.

بنابراین گزارش، تحقیقات گسترده و شبانه‌روزی بازرسان سازمان بازرسی طی ۷ ماه گذشته منجر به کشف فساد و تخلف در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و برخی از دستگاه‌های مرتبط با امر تولید شد.

از جمله تخلفات صورت‌گرفته در این رابطه رشاء‌وارتشاء، پولشویی، اعمال‌نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از حساب‌های واسطه‌ای و پوششی بوده است که در پی ورود بازرسی کل استان مرکزی و با هماهنگی رئیس‌کل دادگستری و دادستان و تیم حفاظت‌واطلاعات دادگستری، روز گذشته سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی و ۶ نفر از کارکنان این شرکت به همراه ۵ نفر از وکلای مدنی (مرتبطین و کارچاق‌کن) جلب و تحویل مقام قضایی شدند.

تاکنون مجموعا ۱۲ نفر از متهمان بازداشت هستند که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و سایر متهمان نیز با هماهنگی مقام قضایی احضار و یا جلب خواهند شد.

سازمان بازرسی کل کشور ضمن حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری مشروع و پشتیبانی از تولید، با راه‌اندازی بخشی اختصاصی در درگاه 136.ir به درخواست‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به صورت فوق‌العاده رسیدگی و با هرگونه مانع‌تراشی در مسیر تولید برخورد قاطع خواهد داشت و این اقدامات در سال گذشته منجر به احیاء و راه‌‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد شده است.

استان مرکزی شرکت های صنعتی فساد ارتشا تخلف دستگیری سازمان بازرسی
