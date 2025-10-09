ارمنستان: «کریدور زنگزور» وجود نداشته و نخواهد داشت

واهان کستانیان (Vahan Kostanyan)، معاون وزیر امور خارجه ارمنستان، امروز به خبرنگاران گفت: هیچ پروژه‌ای به نام «کریدور زنگزور» در قلمرو جمهوری ارمنستان وجود نداشته و نخواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، خبرگزاری آرمن پرس از ایروان و به نقل از مصاحبه امروز کستانیان با خبرنگاران نوشت: وی در مورد استفاده مداوم الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، از اصطلاح "کریدور زنگزور" با وجود اعتراضات ارمنستان اظهارنظر کرد.

کستانیان سخنان گذشته نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر، را مبنی بر اینکه "کریدور زنگزور" در واقع جاده هورادیز-زنگلان در جمهوری آذربایجان بوده و به خاک ارمنستان مربوط نمی‌شود، تکرار کرد و گفت: اینکه مقام‌های آذربایجانی پروژه‌های ارتباطی داخلی خود را چگونه نامگذاری می‌کنند، به خودشان مربوط است.

علی‌اف و پاشینیان ۱۷ مرداد در پی دیداری سه‌جانبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در واشنگتن، توافق صلح را امضا و با احداث گذرگاه ترانزیتی "مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی" موافقت کردند.

این مسیر سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه نخجوان که با ایران و ترکیه مرز مشترک دارد، متصل می‌کند.

پیش از آن رسانه‌ها گزارش داده بودند که آمریکا پیشنهاد کرده که کنترل این گذرگاه به‌عنوان بخشی از پیمان صلح بین باکو و ایروان، به مدت یکصد سال به یک شرکت خصوصی واگذار شود.