۱۷/مهر/۱۴۰۴
Thursday 09 October 2025
۱۷:۴۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
۷۵سالگی روابط اندونزی - ایران
مهر تأیید روی تصمیم وحید هاشمیان با اتفاقی تلخ
بازی جدید اروپا علیه ایران رو شد
خبر خوش به متقاضیان مسکن ملی پردیس
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
394
394
بازدید
پ
آخرین وضعیت تیمهای راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶
در اینفوگرافیک زیر آخرین وضعیت تیمهای راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ را مشاهده میکنید.
کد خبر:
۱۳۳۳۳۲۸
تاریخ انتشار:
۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۶
09 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۳۳۲۸
|
۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۶
09 October 2025
|
394
بازدید
394
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
جام جهانی
جام جهانی 2026
تیم های جام جهانی
خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحدها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی میآید؟
بانک مرکزی علیه کسبوکارهای دیجیتال/ پشت پرده بستهشدن درگاههای پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عمان با سیستم دفاعی کیروش به قطر نباخت
تصاویر لو رفته از توپ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶
نتیجه رقابت مقدماتی جام جهانی در عربستان
صعود کره جنوبی، ازبکستان و اردن به جام جهانی
عکس| کاپیتان تیم ملی ایران در کنار مسی و رونالدو
صعود مستقیم استرالیا به جام جهانی ۲۰۲۶
عراقچی پیگیر روادید آمریکا برای قرعهکشی جام جهانی
ایران صفر - ازبکستان صفر؛ صعود شاگردان قلعهنویی بدون شکست و با صدرنشینی
وضعیت تیم ملی فوتبال برای ورود به آمریکا در جام جهانی
آنچلوتی: امروز فهمیدم قهرمان جهان میشویم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
محورهای دیدار پوتین با علیاف
دبیرکل سازمان ملل گفت پرونده سرنگونی جمهوری اسلامی بسته شد!
آخرین وضعیت تیمهای راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶
نگاهی کوتاه به زندگی هنری زاده مهر در سالروز درگذشتش
جزئیات بازنشستگی زنان شاغل دارای فرزند
آتش سوزی در خانه ستاره برزیلی رئال!
به من لقب «کراشالعالمین» دادند!
قاتل فراری از تهران در تکاب دستگیر شد
قانون «دریافت تابعیت آلمان پس از سه سال اقامت» لغو شد
چراغ سبز بهاره رهنما برای ازدواج بعدی و اعلام شرایط
واژگونی خودرو اتباع در سراوان با ۲۰ کشته و زخمی
برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده قتل «ایلیا»
پوستر دیدار دوستانه روسیه با ایران
حباب سکه ۷ میلیون تومان شد
بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور میرود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیشبینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
(۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی
(۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
(۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
(۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال میشود؟
(۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
(۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
(۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر
(۷۸ نظر)
بازتاب اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمتهای دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
(۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
(۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند
(۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟
(۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر
(۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشههای اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟
(۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهکبندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟
(۵۴ نظر)
tabnak.ir/005arI
tabnak.ir/005arI
کپی شد