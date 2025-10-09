En
وقوع آتش سوزی در ویلای شخصی وینیسیوس

آتش‌سوزی صبح پنج‌شنبه در خانه وینیسیوس جونیور، ستاره رئال مادرید، به دلیل نقص الکتریکی در سونای زیرزمین رخ داد که دود غلیظ آن تا دو طبقه ویلا نفوذ کرد؛ خوشبختانه این حادثه بدون خسارت جانی مهار شد.
وقوع آتش سوزی در ویلای شخصی وینیسیوس

به گزارش تابناک به نقل از  رکنا، صبح پنج‌شنبه، آتش‌سوزی ناشی از نقص الکتریکی به خانه وینیسیوس جونیور ، بازیکن رئال مادرید، در منطقه لامورالخا در الکوبنداس آسیب زد.  

آتش‌سوزی در سونای زیرزمین خانه آغاز شد که کاملاً سوخته است. تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۲ حدود ساعت ۱۱ صبح برقرار شد و دو واحد آتش‌نشانی منطقه مادرید به محل اعزام شدند که توانستند شعله‌ها را مهار کرده و فضاهای آسیب‌دیده را تهویه کنند. همه پنجره‌ها باز است و بوی دود شدیدی به مشام می‌رسد.

دود به دو طبقه خانه نفوذ کرد، اما هیچ مصدوم یا مسمومیتی گزارش نشده است. وینیسیوس در زمان حادثه در خانه حضور نداشت. فرضیه اولیه، نقص الکتریکی را دلیل آتش‌سوزی می‌داند. تا ساعت ۱۲ ظهر، آتش‌نشانی با کنترل کامل اوضاع محل را ترک کرد.  

وینیسیوس هم‌اکنون همراه با هم‌تیمی‌هایش، میلیتائو و رودریگو، در سئول با تیم ملی برزیل حضور دارد. برزیل تحت هدایت کارلو آنچلوتی، فردا با کره جنوبی و 22 مهر با ژاپن دیدار خواهد کرد.

 

برچسب ها
وینیسیوس جونیور ستاره فوتبال آتش سوزی آتش سوزی خانه ویلا اتصال برق خبر فوری
tabnak.ir/005arE
