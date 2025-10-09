قانون «دریافت تابعیت آلمان پس از سه سال اقامت» لغو شد

بر اساس قانون جدید، اتباع خارجی باید حداقل پنج سال به ‌صورت قانونی در آلمان زندگی کرده باشند تا واجد شرایط دریافت تابعیت شوند.

به گزارش تابناک به نقل از دویچه وله، قانونی که سال گذشته توسط دولت ائتلافی پیشین (متشکل از سه حزب سوسیال‌‌دموکرات، سبزها و لیبرال‌) درباره اخذ سریع تابعیت آلمانی تصویب شده بود، اکنون در پارلمان این کشور لغو شده است.

اکثریت پارلمان آلمان، شامل احزاب مسیحی و سوسیال‌دموکرات به‌همراه حزب راست‌گرای "آلترناتیو برای آلمان" به لغو این قانون رأی مثبت دادند.

بر اساس قانون جدید، اتباع خارجی باید حداقل پنج سال به ‌صورت قانونی در آلمان زندگی کرده باشند تا واجد شرایط دریافت تابعیت شوند.

پیش از اصلاح قانون تابعیت در ژوئن ۲۰۲۴، مدت مورد نیاز برای دریافت پاسپورت آلمان حداقل هشت سال بود. به رغم دو بار تغییر زمان اقامت برای اخذ شهروندی آلمانی هم‌چنان امکان داشتن تابعیت دوگانه برای مهاجران حفظ شده است.