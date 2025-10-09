پوستر دیدار دوستانه روسیه با ایران

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f. \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f0:\u06f3\u06f0 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f1\u06f8 \u0645\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u062f\u0627\u0631\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0647\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u0646\u062f.\n\u00a0\n