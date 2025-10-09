En
این فیلم بالاخره مجوز گرفت!

فیلم «مودی؛ سه روز بر بال جنون» جانی دپ که سپتامبر ۲۰۲۴ در جشنواره سن‌سباستین اسپانیا به نمایش درآمد، سرانجام توسط «ورتیکال» برای توزیع انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۹۲
| |
381 بازدید

این فیلم بالاخره مجوز گرفت!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فیلم «مودی؛ سه روز بر بال جنون» جانی دپ که سپتامبر ۲۰۲۴ در جشنواره سن‌سباستین اسپانیا به نمایش درآمد، سرانجام توسط «ورتیکال» برای توزیع انتخاب شد. این فیلم قرار است ۷ نوامبر امسال به صورت محدود در سینما‌های داخل آمریکا اکران شود.

این کمپانی توزیع از جمله کمپانی‌هایی است که به سراغ فیلم‌های مستقلی که به اصطلاح «مسئله‌دار» هستند، مانند «کارآموز»، «کایوت در مقابل اکمی»، «دراکولا» لوک بسون و «رویا‌های مجله» می‌رود و نمی‌گذارد آنها نادیده بمانند.

فیلم دپ، زندگینامه‌ای از هنرمند ایتالیایی، آمادئو مودیلیانی است. در این فیلم آل پاچینو هم تهیه کننده بود و هم در نقشی مکمل، در کنار بازیگر نقش اصلی ریکاردو اسکامارچیو و برونو گوری بازی کرد.

این فیلم که بر اساس نمایشنامه‌ای از دنیس مک‌اینتایر ساخته شده، داستان نقاش مشهور را در طول دوران حضورش در پاریس در سال ۱۹۱۶ روایت می‌کند و بر ۴۸ ساعتی تمرکز دارد که او را در حال فرار از دست پلیس در خیابان‌ها و کافه‌های فرانسه جنگ‌زده است.

گفته شده این فیلم با بودجه حدود ۱۰ میلیون دلاری ساخته شده است. البته فیلم دپ نقد‌های خیلی منفی در سن‌سباستین دریافت کرد و در حال حاضر امتیاز ۳۲ را در متاکریتیک دارد.

اولین فیلم دپ به عنوان کارگردان، فیلم «شجاع» محصول ۱۹۹۷ با بازی مارلون براندو بود. این فیلم در جشنواره کن با نقد‌های منفی مواجه شد و در نهایت در آمریکا اکران نشد.

