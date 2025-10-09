طرح براندازی و تجزیه ایران شکست خورد

وی افزود: اما به لطف الهی شاهد بودیم با رهبری حکیمانه فرمانده کل قوا، هزینه‌ها و آسیب‌ها بلافاصله با جایگزینی‌ها تدبیر شد و این تدبیر با غیرت، قدرت و قوت نیروهای مسلح ایران عجین شد. توانمندی نیروهای مسلح و برتری موشکی ایران توانست پیروزی بزرگی برای کشور فراهم کند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه «وحدت و اتحاد مردم ایران عامل ماندگاری در نیم‌قرن گذشته است»، گفت: همه ما مکلف به حفظ و تقویت این وحدت و انسجام هستیم. خدمتگزاری به مردم شرط اصلی موفقیت ما در حفظ وحدت و انسجام ملی است که تأکید مکرر رئیس‌جمهوری محترم را هم به همراه داد.

خطیب با قدردانی از نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: مردم حجت را بر ما تمام کردند که با همه سلایق و سبک‌های مختلف زندگی و افکار گوناگون پای نظام و انقلاب و در حمایت از رهبری ایستادند.