En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طرح براندازی و تجزیه ایران شکست خورد

وزیر اطلاعات گفت: توانمندی نیروهای مسلح و برتری موشکی ایران پیروزی بزرگی برای کشور فراهم کرد و طرح براندازی و تجزیه ایران را شکست داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۸۴
| |
3 بازدید

طرح براندازی و تجزیه ایران شکست خورد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب در جلسه شورای تامین استان همدان با بیان اینکه « نظام سلطه و استکبار با طراحی همه‌جانبه و جنگ ترکیبی تلاش کرد دولتی دست‌نشانده حاکم کند» اظهار کرد: قرار بود نتیجه این اقدام به براندازی و تجزیه در کشورمان منجر شود.

وی افزود: اما به لطف الهی شاهد بودیم با رهبری حکیمانه فرمانده کل قوا، هزینه‌ها و آسیب‌ها بلافاصله با جایگزینی‌ها تدبیر شد و این تدبیر با غیرت، قدرت و قوت نیروهای مسلح ایران عجین شد. توانمندی نیروهای مسلح و برتری موشکی ایران توانست پیروزی بزرگی برای کشور فراهم کند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه «وحدت و اتحاد مردم ایران عامل ماندگاری در نیم‌قرن گذشته است»، گفت: همه ما مکلف به حفظ و تقویت این وحدت و انسجام هستیم. خدمتگزاری به مردم شرط اصلی موفقیت ما در حفظ وحدت و انسجام ملی است که تأکید مکرر رئیس‌جمهوری محترم را هم به همراه داد.

خطیب با قدردانی از نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: مردم حجت را بر ما تمام کردند که با همه سلایق و سبک‌های مختلف زندگی و افکار گوناگون پای نظام و انقلاب و در حمایت از رهبری ایستادند.  

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر اطلاعات جنگ ایران و اسرائیل براندازی سیداسماعیل خطیب جنگ ترکیبی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005aqa
tabnak.ir/005aqa