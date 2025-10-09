کشتی تحریم شده ایران در بندر برزیل پهلو گرفت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کشتی «دلروبا» امروز چهارشنبه علیرغم قرار داشتن در فهرست تحریمهای ثانویه خزانهداری آمریکا ساعاتی پیش در پایانه بندری «سانتا کاتارینا» واقع در جنوب برزیل پهلو گرفته است.
وبسایت برزیلی «claudiodantas» که از رسانههای منتقد دولت غربستیز این کشور به شمار میرود نوشته این کشتی ایران حاوی محموله ۶۰ هزار تنی اوره از شرکت پتروشیمی پردیس بوده است.
این وبسایت نوشته ایران در حال حاضر سومین تأمینکننده بزرگ ماده اولیه اوره برای برزیل است.
برزیل به طور کلی موضعی مستقل و غیرهمسو با تحریمهای یکجانبه ایالات متحده علیه ایران اتخاذ کرده است.
این کشور در سال ۲۰۱۹ هم تحریمهای آمریکا علیه کشتیهای ایران را نادیده گرفت. در آن سال برزیل به دو کشتی ایرانی «باوند» و «ترمه» که حامل اوره بودند اجازه پهلوگیری در بنادر این کشور را داد.
شرکت دولتی نفت و گاز برزیلی «پتروبراس» ابتدا به دلیل تحریمهای آمریکا از سوخترسانی به این کشتیها امتناع کرد، اما دیوان عالی برزیل در ژوئیه ۲۰۱۹ حکم به تأمین سوخت داد.
این تصمیم به ایران امکان داد تا با دور زدن تحریمهای آمریکا تجارت اوره با برزیل را ادامه دهد. این اقدام با انتقادهایی تند از سوی ایالات متحده مواجه شد.
وبسایت «claudiodantas» در بخش دیگری از گزارش خود درباره همکاری ایران و برزیل علیرغم تحریمها نوشته که تخلیه محمولههای ایران در بنادر برزیل «روز به روز در حال افزایش» است.