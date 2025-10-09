En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مشهد آماده میزبانی شهرآورد تهران

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: ورزشگاه امام رضا (ع) آمادگی کامل برگزاری مسابقه دربی بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال و بازی‌های تمام تیم‌های لیگ برتری و تیم ملی را دارد.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۷۳
| |
18 بازدید

مشهد آماده میزبانی شهرآورد تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محسن هوشمند اظهار کرد: ورزشگاه امام رضا (ع) برخلاف همه جوسازی‌های رسانه‌ای آمادگی کامل برگزاری مسابقه دربی بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال و بازی‌های تمام تیم‌های لیگ برتری و تیم ملی را دارد.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در ادامه افزود: ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد با بودجه آستان قدس رضوی ساخته شده و تابع مقررات این استان است و بازی‌های زیادی در عرصه ملی و باشگاهی در آن برگزار شده است، آنهم بدون کوچک‌ترین مشکلی، ولی این امر مستلزم دستورات آستان، شورای تأمین استان، هیئت فوتبال و اداره ورزش و جوانان است.

وی خاطر نشان کرد: متأسفانه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی با جوسازی می‌گویند نمی‌گذارند مسابقه برگزار شود، ولی در واقع اینگونه نبوده است و همه تیم‌ها به خصوص پرسپولیس و استقلال می‌توانند با نامه‌نگاری و هماهنگی و اخذ مجوز شورای تأمین مشهد و آستان قدس اقدام به برگزاری مسابقه کنند.

هوشمند تصریح کرد: دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال می‌توانند دربی بزرگ کشور و پایتخت را تا مرمت کامل ورزشگاه آزادی در ورزشگاه امام رضا (ع) که کاملاً آماده است برگزار کنند، ولی لازم است شورای تأمین استان مجوز لازم را صادر کند. البته شورای تأمین در تمامی مسابقات باشگاهی و ملی در استان‌های مختلف برگزار می‌شود و این کار جدیدی نیست. از گذشته تا الان هم بوده است، ولی عده‌ای فکر می‌کنند این کار فقط مختص مشهد است.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی افزود: آستان قدس رضوی و امکانات آن از محل خیرات و موقوفات حرم رضوی بوده و متعلق به مردم عزیز ایران و مسلمین است. این ورزشگاه برای خدمت به نوجوانان و جوانان مشهدی و تیم‌های این استان تأسیس شد، ولی متأسفانه تیم‌های مشهدی در لیگ برتر نداریم. امیدواریم در آینده شامل تیم‌های لیگ برتری مشهد در لیگ برتر کشور باشیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ورزشگاه امام رضا مشهد میزبان شهرآورد پرسپولیس استقلال
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرپیچی درویش از مالک پرسپولیس؛ استعفا نمیدم!
افشاگری آل‌کثیر از دلیل پیوستن به استقلال
مهر تأیید روی تصمیم وحید هاشمیان با اتفاقی تلخ/ وحید امیری بازمی‌گردد؟
کاپیتان پرسپولیس از بازی بعدی محروم شد
پاسخ یک اکانت استقلالی به عباس عراقچی
تکذیب شایعات مذاکرات اوسمار با پرسپولیس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005aqP
tabnak.ir/005aqP