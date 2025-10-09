سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف شرط سپرده بلوکه شده در پیش‌فروش خودرو، افزایش متقاضی و تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمدعلی حاجی‌زاده ادعای «استقبال ۶ میلیون نفری از پیش‌فروش ۷۴ هزار دستگاه محصول ایران‌خودرو، بیانگر عمق نیاز بازار است» را نگاهی سطحی به موضوع دانست و افزود: این رقم قابل توجه را باید با در نظر گرفتن حذف فاکتور اساسی؛ بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل کرد.

وی ادامه داد: با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی از طرف اشخاص و کاهش میزان پیش‌پرداخت، ثبت نام را برای طیف وسیعی از مردم حتی آنانی که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کم ریسک و پر بازده» تبدیل کرده است.

حاجی‌زاده همچنین گفت: در چنین شرایطی، طبیعی است که نه تنها مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه سفته‌بازان و دلالان نیز به امید کسب سود آسان، در صفوف ثبت‌نام حاضر شوند. بنابراین، این ۶ میلیون نفر نشان‌دهنده «نیاز ۶ میلیونی» نیست، بلکه نشان از «تقاضای سفته‌بازی» در یک بستر اقتصادی تورمی دارد.

وی افزود: مدیریت کارآمد وزارت صمت به ویژه در ایام «جنگ ۱۲ روزه» و تشدید تحریم‌ها قابل مشاهده بود و با وجود تمامی فشار‌های بین‌المللی و اختلال در زنجیره تأمین، وزارت صمت با تدابیر هوشمندانه مانع از وقوع هرگونه وقفه محسوسی در خطوط تولید شد. این پایداری، نشان از تاب‌آوری و برنامه‌ریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی دارد.

حاجی‌زاده واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادل‌بخشی به بازار را از دیگر رویکرد‌های وزارت صمت در این بخش بیان کرد و گفت: وزارت صمت در کنار تمرکز بر تولید داخلی، موضوع «واردات» را به عنوان یک راهکار مکمل برای تعادل بخشیدن به بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده، با جدیت پیگیری کرده است و با اصلاح و ساده‌سازی فرآیند‌های گمرکی و صدور مجوز، روند واردات خودرو شتاب قابل توجهی گرفته است. این چابک‌سازی، موجب شده تا خودرو‌های وارداتی با سرعت بیشتری به بازار عرضه شوند و از فشار قیمتی بروی محصولات داخلی بکاهند.