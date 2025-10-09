En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزارت صمت: حذف سپرده پیش‌فروش خودرو غلط است

سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف شرط سپرده بلوکه شده در پیش‌فروش خودرو، افزایش متقاضی و تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۷۰
| |
3 بازدید

وزارت صمت: حذف سپرده پیش‌فروش خودرو غلط است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمدعلی حاجی‌زاده ادعای «استقبال ۶ میلیون نفری از پیش‌فروش ۷۴ هزار دستگاه محصول ایران‌خودرو، بیانگر عمق نیاز بازار است» را نگاهی سطحی به موضوع دانست و افزود: این رقم قابل توجه را باید با در نظر گرفتن حذف فاکتور اساسی؛ بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل کرد.

وی ادامه داد: با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی از طرف اشخاص و کاهش میزان پیش‌پرداخت، ثبت نام را برای طیف وسیعی از مردم حتی آنانی که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کم ریسک و پر بازده» تبدیل کرده است.

حاجی‌زاده همچنین گفت: در چنین شرایطی، طبیعی است که نه تنها مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه سفته‌بازان و دلالان نیز به امید کسب سود آسان، در صفوف ثبت‌نام حاضر شوند. بنابراین، این ۶ میلیون نفر نشان‌دهنده «نیاز ۶ میلیونی» نیست، بلکه نشان از «تقاضای سفته‌بازی» در یک بستر اقتصادی تورمی دارد.

وی افزود: مدیریت کارآمد وزارت صمت به ویژه در ایام «جنگ ۱۲ روزه» و تشدید تحریم‌ها قابل مشاهده بود و با وجود تمامی فشار‌های بین‌المللی و اختلال در زنجیره تأمین، وزارت صمت با تدابیر هوشمندانه مانع از وقوع هرگونه وقفه محسوسی در خطوط تولید شد. این پایداری، نشان از تاب‌آوری و برنامه‌ریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی دارد.

حاجی‌زاده واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادل‌بخشی به بازار را از دیگر رویکرد‌های وزارت صمت در این بخش بیان کرد و گفت: وزارت صمت در کنار تمرکز بر تولید داخلی، موضوع «واردات» را به عنوان یک راهکار مکمل برای تعادل بخشیدن به بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده، با جدیت پیگیری کرده است و با اصلاح و ساده‌سازی فرآیند‌های گمرکی و صدور مجوز، روند واردات خودرو شتاب قابل توجهی گرفته است. این چابک‌سازی، موجب شده تا خودرو‌های وارداتی با سرعت بیشتری به بازار عرضه شوند و از فشار قیمتی بروی محصولات داخلی بکاهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت صمت سپرده بانکی ایران‌خودرو پیش‌فروش جنگ ۱۲ روزه سفته بازی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رانا پلاس TU۵P؛ شتر گاو پلنگی که همچنان روی پلتفرم قدیمی ایستاده است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005aqM
tabnak.ir/005aqM