یادگاری ناهید کیانی روی دیوار المپیک

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در لحظهای نمادین و الهامبخش، ناهید کیانی دارنده مدال نقره و پرافتخارترین المپین زن تاریخ ورزش ایران، پس از دیداری صمیمانه با کریستی کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک، دیوار المپیک واقع در مقر کمیته بینالمللی المپیک در لوزان را امضا کرد.
امضای دیوار المپیک یک سنت دیرینه کمیته بین المللی المپیک است که به افتخار ورزشکاران المپیکی که نماینده کشورهای خود در صحنه جهانی بودهاند و همچنان روح المپیک را در زندگی و حرفه خود تجسم میبخشند، برگزار میشود.
ناهید کیانی که به همراه رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک به لوزان سوئیس سفر کرده است، با درج امضای خود بر روی این دیوار به جمع برجسته ورزشکارانی پیوست که ردپای خود را در تاریخ المپیک بر جای گذاشتهاند.
ناهید کیانی پس از امضا، عنوان داشت: بازدید از خانه المپیک و امضای دیوار المپیک برای من افتخار بزرگیست و انگیزه و مسئولیت من را برای تلاش بیشتر در مسیر توسعه ورزش زنان بیشتر میکند.
وی همچنین بهترین لحظه خود از حضور در بازیهای المپیک را این گونه توصیف کرد: وقتی برای دریافت مدال نقره المپیک پا بر روی سکو گذاشتم، تمام سختیها مثل یک فیلم از جلوی چشمانم گذشت. دوست داشتم طلا بگیرم، اما خوشحالم. تمام تلاشم را بکار میگیرم تا در لس آنجلس مدال خوش رنگتر بگیرم. دوست دارم الهام بخش ورزشکاران زن ایرانی باشم.