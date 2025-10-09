En
بزرگ‌ترین پرونده قاچاق طلا در ماکو به دادگاه رسید

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده قاچاق طلا با جزای نقدی ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان ماکو خبر داد.
بزرگ‌ترین پرونده قاچاق طلا در ماکو به دادگاه رسید

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ناصرعتباتی با اعلام این خبر گفت: در این پرونده ۱۰ متهم به اتهام قاچاق سازمان یافته طلا به میزان ۲۰۰۰ کیلوگرم معادل ۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار دستگیر و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شده‌اند و بازپرسی پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان محترم به دادگاه انقلاب ماکو ارسال و این دادگاه پس از طی مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر کرده است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در این حکم ۱۰ نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه یک کشور همسایه است به پرداخت در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

