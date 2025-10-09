En
کشف بیش از ۱۶۰۰ تن برنج احتکار شده در بندرعباس

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام کشف بیش از هزار و ۶۰۰ تن برنج احتکار شده از تعدادی از انبار‌های سطح شهر بندرعباس، گفت: دستور توزیع این برنج‌ها به قیمت مصوب در بازار صادر شده است.
کشف بیش از ۱۶۰۰ تن برنج احتکار شده در بندرعباس

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای عالی دستگاه قضا در خصوص لزوم مقابله با احتکار و نظارت بر بازار و با توجه به اجرای طرحی که در همین خصوص در استان هرمزگان با هدف نظارت بر انبار‌ها در حال انجام است، امروز از یک انبار در شهرستان بندرعباس ۱۲۰ هزار کیسه ۱۰ کیلویی برنج احتکار شده که معادل ۱۲۰۰ تن می‌باشد کشف شده است.

وی افزود: بر این اساس و با توجه به بررسی اسناد و مدارک موجود پس از احراز جرم احتکار، بلافاصله در محل انبار، دستور توزیع برنج‌های احتکار شده در بازار توسط مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان صادر شد.

قهرمانی با بیان اینکه محتکران با سوء استفاده از طریق اقدامات غیر قانونی، برنج‌های مصرفی مردم را بعضاً تا سه برابر قیمت در بازار عرضه می‌کردند، گفت: با صدور دستورات قانونی در خصوص این برنج‌های کشف شده، تأکید شد محموله مذکور با نرخ مصوب برای مصرف کننده در بازار توزیع شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بعد از ظهر امروز نیز در جریان اجرای طرح مقابله با احتکار در استان هرمزگان یک محموله ۴۸۰ تنی برنج احتکار شده از یکی دیگر از انبار‌های سطح شهر بندرعباس کشف شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم، توزیع این محموله نیز در بازار انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان با تأکید بر اینکه مالکان کالا و انبارداران باید رفتار خود را با قانون تطبیق بدهند، خاطرنشان کرد: اقلام مورد نیاز مردم باید به سرعت در بازار عرضه شوند و در غیر این صورت مالکان کالا و انبارداران به جهت ارتکاب جرم احتکار با برخورد‌های شدید و مجازات‌های قاطع رو‌به‌رو خواهند شد.

جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
3
پاسخ
فساد روزانه شده ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
1
پاسخ
همشو حراج کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Portugal |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
حراج و کلیه احتکار کنندگان را در حوزه کالاهای اساسی را به اعدام محکوم و در ملاء عام اجرا کنید.
