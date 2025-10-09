En
واکنش یک روحانی به فخر فروشی چند مالک آیفون۱۷

کلا! ان الانسان لیطغی...ان رءاه استغنی
به گزارش تابناک، حجت الاسلام میرلوحی در واکنش به فخر فروشی چند مالک آیفون ۱۷ ، در شبکه اجتماعی X نوشت: ‏کلا! ان الانسان لیطغی...ان رءاه استغنی
پی‌نوشت: صدق الله العلی العظیم

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
4
پاسخ
مرد حسابی ما ایرانی هستیم فارسی بنویس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
1
4
پاسخ
ایشان برای عرب ها گفته، مهم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
3
1
پاسخ
والا بقرآن انسان بد جور در خواب و خسرانه
سعادت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
0
پاسخ
این آیات از سوره مبارکه علق (آیات ۶ و ۷) است :


"هرگز چنین نیست (که او فکر میکند)! به راستی که انسان طغیان میکند (۶) از اینکه خود را بینیاز ببیند (۷)."
