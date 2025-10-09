به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان، «زهرا بهروز آذر» معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، آذر صبح پنجشنبه در سیودومین اجلاسیه سراسری نماز در رشت، خانواده را «روح تمدن انسانی» خواند و اظهار کرد: این نهاد بنیادین، محل تجربه عشق، ایمان و مسئولیت است و در قلب آن، نماز جایگاه ویژهای دارد.
وی با اشاره به چالشهای فرهنگی و روانی جوامع امروز، تصریح کرد: بیش از ۱۳۰ کشور جهان با بحران فروپاشی ارزشهای خانوادگی روبهرو هستند و یکی از راههای بازگشت به آرامش و انسجام، احیای نقش خانواده و اقامه نماز در خانهها است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با تاکید بر اینکه بسیاری از بیماریهای روانی ریشه در انزوا و نادیده گرفته شدن انسان دارد، افزود: نماز، فرصتی برای مکث، گفتوگو با خدا و بازسازی آرامش درونی است.
وی با تأکید بر اینکه نماز پدر و مادر، نقطه آغاز تربیت دینی فرزند است، یادآور شد: کودکان آینه رفتار والدین هستند. اگر پدر و مادر در محضر خدا باشند، فرزند نیز چنین نگاهی را میآموزد.
بهروز آذر با اشاره به اینکه باید در خانواده فضایی ایجاد شود که فرزند احساس کند خدا دوست اوست، خاطر نشان کرد: ایمان، میوه درک و اختیار است و محبت مقدمه معرفت دینی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اگر کودک بداند نمازاجلاسیه گفتوگویی عاشقانه با خداست، با اشتیاق به سمت آن میرود، گفت: نماز سرچشمه مقاومت و پناهگاه روح است و میتواند نسل آینده را در برابر آسیبهای اجتماعی مصون کند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پایان خاطرنشان کرد: والدین اهل نماز و گفتوگو با خدا، الگوی نسل مؤمن و مقاوماند و این اجلاس میتواند زمینهساز ارتقای نگرش خانوادهها و تربیت نسل نمازگزار آینده باشد.