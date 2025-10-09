En
طلای جهانی عقب نشینی کرد

قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی کاهش یافت و سرمایه گذاران یک روز پس از عبور طلای جهانی از سطح حیاتی ۴۰۰۰ دلار تحت تاثیر عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی و امید به کاهش بیشتر نرخ بهره در آمریکا سود خود را ثبت کردند.
طلای جهانی عقب نشینی کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۴۰۵۹ دلار و پنج سنت در معاملات روز گذشته، در معاملات روز جاری ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۴۰۲۱ دلار ۹۹ سنت رسید. بهای معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۷ درصد کاهش به ۴۰۴۲ دلار و ۶۰ سنت رسید.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر را ۹۵ درصد و احتمال کاهش مجدد آن در دسامبر را حدود ۸۳ درصد پیش‌بینی می‌کنند. قیمت طلا که دارایی بدون بازدهی است، در محیطی با نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، رشد می‌کند.

بازارها در هفته جاری با آشفتگی‌های سیاسی در ژاپن و فرانسه در کنار تعطیلی ادامه‌دار دولت آمریکا دست و پنجه نرم کرده‌اند که همه این موارد تاثیر چندانی بر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نداشته و آنها به دنبال امنیت در طلا بوده‌اند.

هر اونس طلا از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۵۴ درصد رشد قیمت یافته که ناشی از خرید قوی بانک‌های مرکزی، افزایش تقاضا برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با پشتوانه طلا، تضعیف دلار آمریکا و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خرد به دنبال یک پوشش ریسک در بحبوحه افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی است.

طبق گزارش رویترز، «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، اعلام کرد: دارایی‌هایش ۰.۱۴ درصد افزایش یافته و از ۱۰۱۳.۱۵ تن در روز سه شنبه، به ۱۰۱۴.۵۸ تن در روز چهارشنبه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش، به ۴۸ دلار و ۹۱ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۷ درصد کاهش، به ۱۶۵۰ دلار و ۶۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با یک درصد کاهش، ۱۴۳۵ دلار و ۲۵ سنت معامله شد.

 

چقدر ریزش دهشتناک داشته
