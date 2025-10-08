En
واکنش «مکرون» به آزادی شهروند بازداشت شده در ایران

رئیس‌جمهوری و وزیر خارجه فرانسه ضمن تایید آزادی یک تبعه بازداشت‌شده این کشور از زندان‌های ایران، خواستار آزادی دو تبعه دیگر بازداشتی در ایران شدند.
واکنش «مکرون» به آزادی شهروند بازداشت شده در ایران

به گزارش تابناک، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: هم‌میهن ما، لنارت مونترلوس، سرانجام آزاد شد. او از ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در ایران بازداشت بود. ملت فرانسه در شادی و آرامش خاطر او و خانواده‌اش شریک است. از همه کسانی که برای آزادی او تلاش کردند، سپاسگذارم.

وی ضمن متهم کردن ایران به بازداشت خودسرانه دو تبعه دیگر فرانسه، خواستار آزادی آنها شد.

ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه نیز، طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: لنارت مونترلوس آزاد است!

وی افزود: این تبعه فرانسوی-آلمانی به فرانسه بازگشته، اما جزئیات بیشتری درباره روند آزادی یا شرایط بازگشت وی منتشر نکرد.

مونترلوس که در ایران بازداشت بود، از اتهام جاسوسی تبرئه شد. فرانسه نیز در سپتامبر (شهریور) پرونده خود در دادگاه بین‌المللی حقوق بشر علیه ایران را به حال تعلیق درآورد که نشان‌دهنده پیشرفت در مسیر گفت‌وگوهای دوجانبه است.

وزیر خارجه فرانسه در این پیام، خواستار آزادی سسیل کولر و ژاک پاریس دو شهروند فرانسوی دیگر شد که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت هستند.

بارتو، روز دوشنبه در گفت‌وگو با رادیو بین الملل فرانسه گفت: نسبت به بازگرداندن شهروندان زندانی فرانسوی از ایران در هفته های آینده، بسیار امیدواریم.

