بدن نوزادان و خصوصا سر آنها بوی حیرت انگیزی دارد که سبب برقراری رابطه عاطفی عمیق بین نوزاد و اطرافیان خصوصا والدین می‌شود به نظر شما این بو از کجا نشأت می‌گیرد؟

تقریبا غیر ممکن است که بخواهیم بوی نوزاد تازه متولد شده را برای دیگران توضیح دهیم؛ مخصوصاً این که هر نوزادی بوی مخصوص بدن خودش را دارد، اما اگر به یک نوزاد تازه متولد شده نزدیک شده باشید و او را در آغوش گرفته و بو کنید، دقیقاً می‌دانید که در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم. اصلاً منظور ما در مورد شامپوی سر کودک و یا پوشک‌های کثیف او نیست. در بسیاری از موارد بعضی از افراد با وجود بو‌های داخل محیط قادر به بو کردن بدن خود نوزاد هستند، اما به نظر شما این بو از کجا نشأت می‌گیرد؟

نتایج تحقیقات چه می‌گوید؟

به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ در مورد بوی بدن نوزاد انجام شده است. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که این بو و رایحه را نمی‌توان با هیچ ادکلن، رژیم غذایی یا عوامل دیگر محیطی ایجاد کرد. آن‌ها یک تئوری مطرح کردند که این بو به گروه سنی خاصی مرتبط است و شبیه به بو‌هایی است که باعث می‌شود افراد جفت خود را پیدا کنند. از آن جایی که همه انسان‌ها در بدن بوی مخصوص به خودشان را دارند، کودکان هم از این قاعده مستثنا نیستند.

بوی بدن نوزاد باعث می‌شود که مادر بتواند به راحتی کودکش را شناسایی کند. کودکان نیز از طریق بوی بدن مادر به سرعت او را می‌شناسند. مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده و نشان می‌دهد که اکثر مادران می‌توانند فقط از روی بوی کودک او را بشناسند و همچنین رایحه به آن‌ها کمک می‌کند که به یکدیگر احساس نزدیکی بیشتری داشته باشند.

مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۸ روی میمون‌ها انجام شد و نشان داد که میمون‌های نر که بوی نوزاد تازه متولد شده خود را استشمام می‌کنند، سطح تستوسترونشان افت می‌کند و باعث می‌شود که نسبت به سختی‌های نوزاد تحمل بیشتری داشته باشند و تمرکز خود را روی نوزاد و نیاز‌های خانواده قرار دهند.



سه دلیل اصلی بوی خوش بدن نوزاد

بوی نوزاد تازه متولد شده ترکیبی از مایع جنینی، باکتری، شیر مادر و دیگر عواملی است که چنین بوی خوشایندی را ایجاد می‌کند. سوالات زیادی در مورد چیستی بوی نوزاد و چرایی آن وجود دارد.



دلیل اول:

یکی از دلایل خوشبویی بدن نوزادان ترشح ماده‌ای شیمیایی است که از غدد عرق نوزاد ترشح می‌شود. اما تنها بوی خوش نوزاد نیست که سایرین را شیفته خود می‌کند.

دلیل دوم:

دلیل دیگر بوی خوش نوزادان می‌تواند متابولیسم دستگاه گوارش او باشد. زیرا این بوی دلپذیر پس از چند هفته از بین می‌رود و ممکن است دلیل آن تغییر منبع و نوع تغذیه از جفت به شیر مادر باشد.

دلیل سوم:

می‌تواند به خاطر چربی سفید رنگی باشد که در زمان تولد سراسر بدن نوزاد را پوشانده است. اگرچه پس از زایمان کودک را استحمام کرده و تمیز می‌کنند، اما این رایحه می‌تواند تا مدتی روی بدن نوزاد باقی بماند. مهم نیست دلیل این بوی خوش از کجاست.

بنا بر تحقیقات انجام شده، مادر می‌تواند بوی نوزاد خود را تشخیص دهد، و با بو کردن نوزاد باعث تحریک مرکز حواس مادر می‌شود.