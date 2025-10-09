En
عواقب نوشیدن آب یخ بعد از خوردن غذا

نوشیدن آب یخ پس از خوردن غذا، روند طبیعی هضم را مختل می‌کند و دستگاه گوارش دچار مشکل می شود.
عواقب نوشیدن آب یخ بعد از خوردن غذا

متخصص طب ایرانی درباره سلامت معده و تأثیر برخی عادات روزمره بر عملکرد دستگاه گوارش، اظهار داشت: دستگاه گوارش سه وظیفه مهم دارد که شامل هضم، جذب و دفع است؛ اما برخی رفتار‌های ساده، مثل نوشیدن آب یخ بلافاصله پس از غذا، می‌توانند این روند را مختل کنند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این متخصص طب ایرانی، با بیان اینکه مصرف آب یخ پس از غذا باعث کاهش دمای معده و رقیق شدن اسید آن می‌شود، افزود: این اتفاق نه تنها فرآیند هضم را کند می‌کند، بلکه موجب باقی ماندن طولانی‌تر غذا در معده می‌شود.

وی تأکید کرد: دمای مناسب برای فعالیت آنزیم‌ها و هضم مواد غذایی حدود ۳۷ درجه سانتی‌گراد است و سرد شدن معده این تعادل را به هم می‌زند. همچنین، آب سرد می‌تواند عملکرد میکروب‌های مفید دستگاه گوارش را مختل کرده و به جای کمک به هضم، باعث تولید گاز شود.

این متخصص طب ایرانی با اشاره به نقش گیاهان دارویی در بهبود عملکرد گوارشی گفت: نعناع، به گفته او، معده را گرم می‌کند و به هضم غذا کمک می‌نماید، اما خاصیت قابض بودن آن ممکن است در برخی افراد باعث یبوست شود. برای کسانی که دچار یبوست هستند، ترکیب چای نعناع با نعنای وحشی و پونه توصیه می‌شود تا اثرات منفی آن کاهش یابد.

وی همچنین درباره خاکشیر گفت: دمنوش آن برای رفع یبوست مفید است و به تعادل مزاج کمک می‌کند، در حالی که شربت خاکشیر یخ‌زده می‌تواند در درمان اسهال مؤثر باشد. برای افرادی با طبع سرد، از سبزیجات گرم مانند هویج، کرفس، کدو حلوایی و سبزی خوردن استفاده کنند. همچنین، مصرف شیر و دوغ شتر به جای شیر معمولی برای این افراد و به‌ویژه کودکان مناسب‌تر است.

