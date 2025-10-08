شکوفایی ظرفیت های توسعه ای استان گیلان با حمایت بانک رفاه کارگران 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـهگانی در نشست مشترک با دکتر حقشناس استاندار گیلان که با هدف بررسی راهکارهای تأمین مالی طرحها و پروژههای توسعهای استان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: صنعت گردشگری از جمله مزیتهای این استان است و اگرچه اقدامات ارزشمندی در سالهای اخیر در راستای شکوفا کردن صنعت توریسم در استان انجام شده است اما همچنان ظرفیتهای بالقوه بسیاری در این بخش وجود دارد که بانک رفاه کارگران آماده است به سهم خود در راستای بالفعل کردن این ظرفیتها، گام بردارد.
وی افزود: صنایع تبدیلی یکی دیگر از مزیتها و ظرفیتهای استان گیلان است که تقویت و توسعه آن منجر به رشد اقتصادی و رونق تولید در استان میشود. تحقق اهداف توسعهای در این بخش نیازمند تامین زیرساختهای مربوطه در بخشهای بیمهای، حمل و نقل، زنجیره تولید و... است که بانک رفاه کارگران میتواند از طریق ابزارها و خدمات نوین نسبت به تامین مالی طرحهای اجرایی در این بخش اقدام کند.
دکتر للـهگانی اوراق گواهی سپرده خاص را ازجمله ابزارهای نوین تامین مالی بانک رفاه کارگران برشمرد و گفت: این بانک مزین به نام "کارگران" است و بهواسطه سالها حضور اثربخش در بازارکار کشور، کاملا از موانع و چالشهای کسبوکارهای مختلف آگاه است و با هدف تامین مالی پروژههای توسعهای و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی این ابزار را طراحی و ارائه کرده است.
وی افزود: این محصول با جمعآوری منابع خرد و سرگردان از سطح جامعه و هدایت آن به سمت واحدهای تولیدی ضمن مدیریت نقدینگی عمومی کشور، منجر به کاهش نرخ تورم میشود. آمادگی داریم با استفاده از این اوراق از توسعه سرمایهگذاری و تامین مالی طرحهای اجرایی در بخشهای مختلف اقتصادی استان حمایت کنیم.
دکتر للـهگانی به ظرفیتهای کشاورزی استان گیلان اشاره کرد و گفت: میتوانیم در راستای توانمندسازی کشاورزان، افزایش ضریب مکانیزاسیون و خرید تجهیزات کشاورزی، کارت رفاهی مبتنی به اوراق گام به فعالان این حوزه اعطاء کنیم. اعتبار این کارت به زودی تا سقف 500 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این درحالی است که کارمزد آن حدود 5 درصد با بازپرداخت 24 ماهه است.
دکتر لله گانی به منابع ارزی بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸۰۰ میلیون یورو منابع در این بخش داریم و پرداخت تسهیلات به پروژه ی ذیربط کاملا امکانپذیر است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان به اقدامات این بانک در حمایت از بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بانک رفاه حدود 30 میلیون مشتری دارد که پنج میلیون آن بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. بانک در هر ماه ۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به مستمری بگیران پرداخت میکند.
استاندار گیلان نیز طی سخنانی در این نشست ضمن قدردانی از حمایتهای بانک رفاه کارگران از رونق تولید در استان گیلان گفت: این بانک در سالهای اخیر تحولات بزرگی را تجربه کرده و دستاوردهای ارزشمندی به منظور حمایت از کارگران و بازنشستگان داشته که شایسته قدردانی است.
دکتر حقشناس گفت: استان گیلان در حوزه های مختلف گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی از ظرفیتهای منحصر به فردی برخوردار است.
وی افزود: این استان با تولید ۲۰۰ هزار تن کیوی، ۲۵۰ هزار تن مرکبات و ۷0۰ هزار تن برنج، بازار بسیار بزرگی در حوزه کشاورزی در اختیار دارد و ظرفیت ارزشمندی برای بازار پولی و بانکی محسوب می شود.
استاندار گیلان به اقدامات توسعه ای در حوزه ریلی و راه سازی استان اشاره کرد و گفت: توسعه اقدامات در این حوزه مورد تاکید رئیس جمهور محترم قرار دارد و در حال حاضر برنامههای اجرایی در این بخش با جدیت بسیار در حال انجام است و برای تحقق اهداف در این بخش نیازمند حمایت بانک رفاه کارگران هستیم.
استاندار گیلان در پایان تاکید کرد: بدون شک بانک رفاه کارگران میتواند با استفاده از محصولات و ابزارهای نوین تامین مالی، یاریگر استان در مسیر توسعه باشد.