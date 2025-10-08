انفجار شدید غرب غزه را لرزاند

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u00ab\u062a\u0644 \u0627\u0644\u0647\u0648\u06cc\u00bb \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u062f\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0686\u0646\u0627\u0646 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.